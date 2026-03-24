Marvel annonce deux nouveaux films et décale la sortie d’un troisième

Alors que la bande-annonce de Spider-Man Brand New Day bat tous les records de visionnage, Marvel continue d’étoffer son calendrier. Deux films viennent y prendre place et un troisième change de date de sortie.

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Crédits : Adobe Stock

Plus de 718 millions de vues en 24 heures. La première bande-annonce de Spider-Man Brand New Day a pulvérisé le précédent record détenu jusque là par Deadpool & Wolverine avec “seulement” 373 millions de vues. Les studios Marvel peuvent en conclure sans prendre trop de risque que l'attente est très forte chez les fans. De quoi leur redonner de l'espoir après des succès en dents de scie depuis la fin de la saga Avengers mettant en scène Thanos en 2019.

Et comme il faut battre le fer tant qu'il est chaud, Marvel saisit l'occasion pour annoncer les dates de sorties de deux nouveaux films. On le sait, la marque est spécialiste des calendriers à long terme. Le but étant d'entretenir l'envie des spectateurs d'en voir toujours plus, même dans plusieurs années. Les titres à venir ne font pas exception puisqu'ils ne sont pas près d'arriver dans nos salles obscures.

Deux films Marvel rejoignent le calendrier des sorties à venir

Les nouveaux long-métrages sortiront respectivement le 4 mai 2029 et le 13 juillet 2029. Marvel en profite également pour décaler la sortie d'un film, prévu initialement le 18 février 2028, au 28 juillet 2028. Leur titre ? Les paris sont ouverts : les trois films en question sont placés sous le sceau du mystère. Rien n'a filtré à l'heure actuelle, bien que des hypothèses soient plus plausibles que d'autres.

Lire aussi – Spider-Man Brand New Day sera très différent du comics original sur ce point

La plupart des observateurs attendent un film X-Men, dont le retour en tant que franchise à part entière est déjà une certitude. Il est également possible que Black Panther 3 soit de la partie. Marvel aura largement le temps de nous “teaser” au fil des années à venir, aussi il faudra rester attentif aux éventuels indices que les studios pourraient glisser, par exemple, dans les scènes post-générique des prochains titres. Même si l'expérience a démontré que ce que l'on y voit ne se réalise pas toujours.

Source : The Wrap


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