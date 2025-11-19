Les meilleurs PC portables pour le télétravail en 2025 : notre sélection

Entre autonomie record, performances solides et confort d'utilisation, trouver le PC portable idéal pour le télétravail n'est pas évident. Découvrez notre sélection des meilleurs modèles 2025 et nos conseils pour faire le bon choix.

Le télétravail, c'est devenu la norme pour beaucoup d'entre nous. Ce qui relevait de l'exception il y a quelques années est maintenant ancré dans notre quotidien professionnel. Et cette bascule a changé la donne : on ne peut plus se contenter de n'importe quel ordinateur pour bosser efficacement depuis chez soi.

Parce qu'entre les visios à répétition, les quinze onglets ouverts en même temps et les allers-retours entre la maison et le café du coin, votre PC portable en voit de toutes les couleurs. Il n'est plus juste un outil parmi d'autres : c'est carrément votre bureau, votre salle de réunion et votre espace de travail réunis en un seul appareil.

Autant dire qu'il vaut mieux ne pas se tromper dans son choix. Alors, comment s'y retrouver parmi toutes les options disponibles ? On vous aide à y voir plus clair.

Les critères essentiels d'un PC portable pour le télétravail

L'autonomie, c'est le nerf de la guerre. Vous ne voulez pas passer votre journée à chercher une prise libre ou à trimballer votre chargeur partout. Un bon PC pour le télétravail doit tenir au moins 8 heures d'affilée, histoire de couvrir une journée complète sans stress. C'est d'autant plus vrai si vous bougez entre chez vous, un café ou un espace de coworking.

Côté performances, il faut que ça suive quand vous jonglez entre plusieurs applis. Navigateur avec 20 onglets ouverts, Teams ou Zoom qui tourne en fond, Excel, Word, Slack, etc. Pour éviter les ralentissements qui rendent fou, visez un processeur récent (Intel Core i5/i7 ou AMD Ryzen 5/7) avec au minimum 8 Go de RAM (ou 16 Go si votre budget le permet).

La webcam et le micro, on n'y pense pas forcément en premier, mais c'est ce qui sauve (ou plombe) vos réunions en ligne. Une webcam Full HD et un micro avec réduction de bruit, ça change vraiment la vie. Personne n'a envie de vous voir tout pixelisé ou de vous entendre comme si vous étiez au fond d'un tunnel.

La connectique, parlons-en. Vérifiez bien que vous avez des ports USB-A classiques (pour votre souris, votre clé USB…), de l'USB-C pour la polyvalence, du HDMI si vous branchez un second écran, et idéalement un port Ethernet. Parce que oui, le Wi-Fi c'est pratique, mais pour les grosses visios, rien ne vaut un bon câble.

Enfin, le confort au quotidien : un clavier agréable quand vous tapez pendant des heures, c'est non négociable. Et côté écran, visez au minimum du Full HD sur 14 à 15,6 pouces. Vos yeux vous diront merci en fin de journée.

Notre sélection de PC portables pour le télétravail

Nous vous proposons cette sélection d’ordinateurs portables pour le travail à distance sur InMac Wstore.

Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 : Le clavier légendaire

Le ThinkPad E14 Gen 7 reste fidèle à ce qui fait la réputation de la gamme : un clavier absolument top pour taper pendant des heures et une construction solide. Disponible à partir de 839€ HT (environ 1 007€ TTC), ce modèle propose un excellent rapport qualité-prix avec un processeur Intel Core Ultra 5, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. L'écran de 14 pouces en format 16:10 (1920 x 1200) offre un bon confort visuel, et la connectique complète (USB-C, USB-A, HDMI, Ethernet) couvre tous vos besoins.

Dell Pro 14 PC14250 : La polyvalence professionnelle

Le Dell Pro 14 PC14250 vise les professionnels recherchant un équilibre entre performances et mobilité. Avec son processeur Intel Core Ultra 5, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, il gère aisément le multitâche quotidien. Son écran de 14 pouces (1920 x 1200) offre un bon compromis entre confort et portabilité. La connectique complète (Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6E) et la certification vPro Enterprise en font un choix solide pour les entreprises. Proposé à 709€ HT (environ 851€ TTC), c'est un excellent rapport qualité-prix.

MacBook Air M4 13″ : L'autonomie record

Le MacBook Air brille par son autonomie impressionnante : plus de 14 heures en usage mixte (navigation, rédaction, musique), et vous pouvez facilement tenir deux jours sans recharger. La nouvelle version M4 avec 16 Go de RAM (enfin !) corrige le principal défaut des versions précédentes. Totalement silencieux (pas de ventilateur), il offre des performances de dingue pour son gabarit. L'écran de 13,6 pouces est magnifique et le châssis ultra-fin (disponible en quatre couleurs dont le nouveau bleu ciel) se glisse partout. Proposé à 916€ HT (1 099€ TTC) pour la version 256 Go, ou 1 123€ HT (1 348€ TTC) pour la version 512 Go.

Finalement, quel que soit votre choix, investir dans un équipement adapté transforme vraiment votre quotidien en télétravail. Un bon PC portable, c'est moins de stress, plus de productivité et la liberté de bosser où vous voulez sans galérer avec une batterie à plat ou un clavier inconfortable.

