Ryzen 7000 : la production des puces Zen 4 « Raphael » va débuter, lancement fin 2022

AMD s’apprête à lancer une nouvelle génération de puces Ryzen « Raphael » d’ici la fin de l’année, basée sur l’architecture Zen 4. Grâce à leur gravure en 5 nm, elles devraient offrir une hausse des performances significative par rapport à la génération précédente.

Selon le leaker @Greymon55 sur Twitter, la génération Raphael, le nom de code de la gamme de processeurs de bureau Ryzen 7000 ‘Zen 4' d'AMD, va bientôt entrer dans la phase de production de masse. En effet, d’après ses informations, l'usine de conditionnement est prête et commencera la production de masse au mois d’avril ou début mai.

Les CPU Zen 4 Ryzen 7000 suivraient ainsi un calendrier similaire à celui de leurs prédécesseurs Zen 3, nous pourrions donc voir AMD se diriger vers une date de sortie à l’automne 2022. Cela pourrait donner à l'équipe rouge une avance sur son principal concurrent, car Intel n'a pas encore annoncé quand seront lancées ses prochaines puces Raptor Lake de 13e génération. Ces dernières offriraient des performances en hausse de 40% par rapport à Alder Lake.

Jusqu’à 170W de TDP pour le Ryzen 9 7950X ?

Toujours selon @Greymon55, les trois processeurs Ryzen 9, que l’on nommera pour l’instant Ryzen 9 7900, Ryzen 9 7900X, et Ryzen 9 7950X si AMD s'en tient à son schéma habituel) auront des TDP de 65 W, 105 W, et 170 W, respectivement. C’est donc significativement plus que les puces Zen 3 Vermeer, qui se contentaient d’un TDP de 65 W pour le Ryzen 9 5900 et 105 W pour les Ryzen 9 5900X et Ryzen 9 5950X.

Cette hausse de la consommation énergétique serait due à une augmentation du nombre de cœurs pour les deux modèles les plus puissants. Le Ryzen 9 7900X devrait utiliser 12 cœurs et 24 threads, et le Ryzen 9 7950X 16 cœurs et 32 threads, soit autant qu’un Threadripper haut de gamme. Pour rappel, les nouveaux processeurs Ryzen 7000 basés sur l’architecture Zen 4 marqueront la fin du socket AM4, laissant place à une plateforme de nouvelle génération. Diverses nouvelles technologies seront prises en charge, dont notamment la RAM DDR5 ainsi que le PCI Express Gen 5.

Bien que les consommateurs soient forcés d’adopter ce nouveau socket s’ils optent pour un processeur Ryzen 7000, AMD a déjà annoncé que toutes les solutions de refroidissement du socket AM4 seront compatibles avec la nouvelle génération de cartes mères. Vous n’aurez donc pas à changer votre ventirad ou votre watercooling si vous possédez déjà un ordinateur avec un processeur Ryzen.