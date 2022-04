AMD Radeon : attention aux pilotes 22.3.1 pour Windows 11, ils trafiquent le BIOS des CPU Ryzen

Si vous n’avez pas encore installé le dernier driver de votre carte graphique AMD Radeon, on vous conseille d’attendre encore un petit peu. En effet, un bug repéré par les utilisateurs semble modifier aléatoirement tous les paramètres du processeur Ryzen dans le BIOS. Le constructeur n’a pas encore communiqué sur le sujet et on ne sait pas quand un correctif sera disponible.

Décidément, AMD ne semble pas vouloir s’entendre avec Windows 11. Lors du lancement du système d’exploitation déjà, un bug considérable avait beaucoup fait parler de lui. En effet, les utilisateurs ayant installé le système d’exploitation voyaient les performances de leur processeur Ryzen chuter de 15 %. Depuis, le problème a bien heureusement été corrigé, mais un autre semble lui avoir pris sa place.

Celui-ci concerne cette fois les cartes graphiques. Plus précisément, il concerne le RSR, la fonctionnalité d’upscaling d’AMD qui vient compléter le FSR en étant compatible avec beaucoup plus de jeux. Ce dernier est arrivé sur les GPU le mois dernier, avec la mise à jour 22.3.1 du driver Radeon Adrenalin. Seulement voilà, depuis cette mise à jour, certains utilisateurs observent un phénomène très étrange.

Attendez avant d’installer le dernier driver de votre carte graphique Radeon

Une fois installé, les paramètres du processeur Ryzen, pour ceux qui en ont un, changent du tout au tout dans le BIOS, et ce, semble-t-il, de manière complètement aléatoire. Pour certains, le problème remonte même à plus loin encore, comme ce membre de Reddit qui en fait le constat en janvier dernier. À première vue, il se pourrait que le bug provienne de la fonctionnalité d’overclocking intégrée nativement dans les processeurs depuis la version 21.9.1 du driver Radeon Adrenalin.

Cette dernière permet de gérer simultanément l’overclocking du CPU et du GPU, ce qui facilite grandement sa configuration. Or, depuis la mise à jour, cette dernière semble visiblement interagir aléatoirement avec les paramètres. Pour l’heure, AMD n’a pas encore communiqué sur le sujet, et le problème n’apparaît pas dans sa liste de bugs connus à ce jour. Il va donc falloir attendre encore un peu avant qu’un patch correctif soit déployé.

Source : ComputerBase