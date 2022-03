Intel dévoile le Core i9-12900KS, le processeur de PC de bureau le plus rapide au monde

Intel vient de lever le voile sur son tout dernier processeur de bureau, le Core i9-12900KS. Avec une fréquence turbo maximale de 5,5 GHz, ce SoC devrait s'imposer comme le processeur le plus rapide disponible sur le marché. Il sera disponible à la vente dès le 5 avril 2022, au prix conseillé de 699 €.

Avec le Core i9-12900K, Intel avait frappé fort en proposant un processeur aux performances ahurissantes, comme en témoignent de nombreux benchmarks dans lesquels le SoC d'Intel enterre la concurrence, la puce M1 d'Apple notamment. Et même avec ses processeurs Alder Lake moins puissants, Intel a surpassé AMD sur plusieurs benchmarks, à l'image du Core i3-12100 qui devance amplement le Ryzen 9 5950X de l'équipe rouge.

Et visiblement, Intel ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, le constructeur vient tout juste de lever le voile sur l'Intel Core i9-12900KS, sorte de jumeau sous testostérone du 12900K. Les deux puces partagent de nombreuses similitudes, à savoir 16 cœurs répartis de la même manière (8 P-Cores et 8 E-Cores), 24 Threads et 30 Mo de cache L3.

C'est sur la fréquence turbo maximale que ce nouveau SoC viendra marquer sa différence. Et pour cause, puisque le Core i9-12900KS affiche une fréquence impressionnante de 5,5 GHz sur deux cœurs en simultané. En d'autres termes, cela promet des performances encore plus hautes que sur le 12900K avec sa fréquence de 5,2 GHz.

Intel lance le Core i9-12900KS, le SoC le plus rapide du marché

Sans surprise, la consommation d'énergie s'en retrouve augmentée, avec un TDP qui passe de 125W chez le 12900K à 150W chez le 12900KS. Selon les dires d'Intel, nous sommes donc devant le “processeur de bureau le plus rapide du monde”, capable d'offrir des performances supérieures de 15% par rapport au AMD Ryzen 5900X, notamment grâce à la technologie Intel Smart Cache de 30 Mo. Voyons ensemble les principales caractéristiques de ce processeur :

Fréquence turbo maximale de 5,5 GHz avec Intel Thermal Velocity Boost

Technologie Intel Adaptative Boost pour améliorer les performances en jeu en autorisant des fréquence turbo multicoeurs élevées lorsque la situation l'exige

16 coeurs (huit P-Cores et huit E-Cores)

24 Threads

TDP de 150W

Intel Smart Cache de 30 Mo et prise en charge de PCIe Gen 5.0 et 4.0

Support jusqu'à DDR5 4800 MT/s et DDR4 3200 MT/s

Compatible avec les cartes mère Z690 existantes

D'après Intel, le Core i9-12900KS sera disponible dès le 5 avril 2022 chez les revendeurs partenaires au prix conseillé de 799 €. Il sera également possible de le retrouver dans les PC montés des partenaires de distribution et OEM d'Intel. Pour rappel, AMD a récemment lancé le Ryzen 7 5800X3D, le tout premier processeur gaming grand public équipé de la fonction 3D V-Cache.