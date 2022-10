RTX 4080 : un premier benchmark donne un aperçu des performances de la carte graphique

Un internaute a vraisemblablement réussi à mettre la main sur une RTX 4080, comme l’indique une capture d’écran du logiciel AIDA64. Avant sa sortie officielle, nous en savons donc désormais un peu plus sur ses performances.

Quelques jours seulement après l’annonce des futures RTX 4090 et RTX 4080 par Nvidia, un premier benchmark de cette dernière vient d’apparaître en ligne, nous donnant un bon aperçu des performances que l’on peut attendre. Bien que Nvidia a déjà partagé quelques benchmarks internes sur la puissance de sa carte, les nouveaux résultats montrent ce que les consommateurs peuvent vraiment espérer avec les versions finales.

La fuite publiée sur Chiphell montre les résultats du GPU dans 3DMark Fire Strike Ultra, Extreme et dans le benchmark Port Royal. Dans Fire Strike Ultra, le GPU obtient un score de 17 465, ce qui le place environ 20 % devant une RTX 3090 Ti. Dans le benchmark Extreme, la carte obtient 13 977 points, soit environ 23 % de mieux qu'une RTX 3090 Ti. Enfin, dans le benchmark Port Royal, la RTX 4080 apparente a obtenu 17 607 points, soit environ 16 % de mieux qu'une RTX 3090 Ti.

La RTX 4080 explose la RTX 3090 Ti de la génération précédente

Comme l’ont montré les benchmarks précédents, la RTX 4080 va donc offrir des performances bien plus intéressantes par rapport à la carte graphique la plus rapide de la génération précédente, la RTX 3090 Ti.

Des benchmarks de certains jeux ont même été inclus dans la fuite. On sait donc maintenant que la carte peut atteindre une moyenne de 87 FPS dans Shadow of the Tomb Raider en définition 4K et avec le ray tracing activé. Les performances s'améliorent sans surprise une fois que le DLSS de Nvidia est activé, grimpant jusqu'à 115fps en mode ‘Qualité'.

On rappelle que la RTX 3080 sera disponible en deux versions différentes, l’une avec 12 Go de VRAM GDDR6X et l’autre avec 16 Go. Elles seront proposées à des tarifs conseillés de 1099 euros et 1469 euros, respectivement, mais on s’attend à ce que les versions custom soient encore plus chères. On ne sait pas exactement quand celles-ci seront disponibles, mais vous pouvez dès à présent vous offrir les nouvelles RTX 4090 à près de 2000 euros.