Intel ARC 770 : la carte graphique perd plus de 20% de performances sans cette technologie

Intel va bientôt lancer ses nouvelles cartes graphiques Arc A750 et A770 sur le marché, mais juste avant leur sortie, les cartes ont déjà pu être testées. Les premiers benchmarks montrent qu’il faut impérativement s’assurer que son PC est compatible avant d’acheter les GPU.

Avant la sortie officielle des nouvelles tueuses de RTX 3060, nos confrères de TechPowerUp ont pu tester les performances de la carte graphique Arc A770 d’Intel dans plus de 20 jeux différents. Comme l’avait annoncé Intel, son nouveau GPU est bien plus puissant que la célèbre RTX 3060 de Nvidia, mais seulement à condition de l’utiliser avec d’autres composants compatibles.

En effet, Intel a conçu ses cartes autour de la technologie ReBAR (Resizable BAR), un équivalent au Smart Access Memory d’AMD. Il s’agit d’une technologie que l’on retrouvait déjà sur les RTX 3000 de Nvidia, et qui permet essentiellement d’améliorer la communication entre votre processeur et votre carte graphique.

Qu’est-ce que la technologie ReBAR ?

Habituellement, en jeu, votre GPU demande des textures, des shaders et d’autres ressources à votre CPU, qui sont stockés dans la mémoire vidéo (VRAM) de votre carte graphique avant d’être envoyés vers l’écran pour afficher les images. Jusqu’à présent, votre processeur ne pouvait traiter que des morceaux de 256 Mo de VRAM à la fois. Cela multipliait alors les petits transferts et créait un goulot d’étranglement important sur les jeux qui demandent beaucoup de mémoire.

Maintenant que les cartes graphiques disposent de toujours plus de mémoire vidéo (16 Go sur les Arc A770, mais jusqu’à 24 Go sur la dernière RTX 4090 de Nvidia), cette solution n’était plus viable. Grâce à la technologie Resizable BAR, votre CPU peut désormais accéder à l’intégralité des informations stockées sur votre GPU. Les transferts étant plus rapides, les performances sont généralement beaucoup plus élevées.

Les cartes graphiques Intel ARC ont besoin de ReBAR pour fonctionner à pleine puissance

Comme le montrent les tests de TechPowerUp, qui a testé la carte Intel ARC 770 sur des PC avec et sans ReBAR, la différence est flagrante. En FHD+, la carte graphique obtient 98,8 FPS en moyenne sur les différents jeux testés, contre seulement 79,9 FPS sans ReBAR. Le constat est le même en 1440p avec 79,4 FPS avec ReBAR et 64,7 sans, et également en 4K avec 48,8 FPS en 41,8 sans.

La différence de performances est donc de l’ordre de 20 %, ce qui est énorme. Intel ne s’en cache pas, et avertit les consommateurs de s’assurer que leur ordinateur est bien compatible avec la technologie ou avec Smart Access Memory d’AMD, qui fait la même chose. Seuls les processeurs Intel Comet Lake de 10e génération, Rocket Lake de 11e génération et Alder Lake de 12e génération prennent en charge cette fonctionnalité. Quant à AMD, le support SAM n'est présent que sur les puces Ryzen 3000 Zen 2 et les générations plus récentes. Assurez-vous également de posséder une carte mère avec lignes PCI-E 4.0 si vous voulez profiter de quelques FPS supplémentaires en jeu.

Source : TechPowerUp