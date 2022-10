RTX 4090 : les nouvelles cartes graphiques de Nvidia arrivent en France dès le 7 octobre 2022

Le nouveau monstre de puissance de Nvidia, la RTX 4090, devrait être disponible en France dès cette semaine chez plusieurs revendeurs. Cependant, toutes les références ne devraient pas être disponibles le même jour.

Cela fait maintenant plusieurs jours que Nvidia a levé le voile sur ces nouvelles RTX 4080 et RTX 4090, et ces dernières étaient très attendues par les joueurs en quête des cartes graphiques les plus puissantes du marché. L’attente pourrait prendre fin dès cette semaine, si l’on en croit les informations affichées chez plusieurs revendeurs français.

En effet, chez Grosbill ou encore Cybertek, on peut voir que certaines RTX 4090 seront bientôt proposées à la vente sur Internet. Certaines références comme la MSI RTX 4090 Gaming Trio, la MSI RTX 4090 Gaming X Trio ou encore la MSI RTX 4090 Suprim Liquid X seront disponibles dès le 7 octobre 2022, soit dès ce vendredi.

Les prix des versions custom explosent en France.

Alors qu’on s’attendait à des prix assez modérés pour les versions custom des RTX 4090, les différentes références sont déjà affichées bien plus cher que les prix de vente conseillés de Nvidia pour sa Founders Edition. Pour rappel, Nvidia avait annoncé un MSRP de 1949 euros pour sa RTX 4090 lors de sa conférence, soit 22 % de plus que les prix outre-Atlantique.

Chez Grosbill, la MSI RTX 4090 Gaming X Trio est par exemple affichée à 2199 euros, tandis qu’il faut compter 2099 euros pour la version non-X. Sans surprise, la référence MSI RTX 4090 Suprim Liquid X est proposée à 2399 euros à cause de son watercooling. D’autres versions devraient arriver la semaine suivante le 12 octobre, comme par exemple la MSI RTX 4090 Suprim X à 2349 euros.

Il faudra encore patienter avant de voir arriver des versions moins chères. Grosbill référence déjà une ASUS RTX 4090 24G Gaming et une Gigabyte GV-N4090WF3-24GD à seulement 1999 euros ou encore une Zotac RTX 4090 Trinity à 2049 euros. On s’attend également à voir arriver des modèles de KFA2 au cours des prochains jours, qui devraient être plus abordables que la concurrence.

Pour ceux qui trouvent les prix inabordables, il va vraisemblablement falloir s’y habituer. Le PDG de Nvidia a déclaré lui-même que les tarifs n’étaient pas près de baisser. En cause, on peut notamment citer la forte hausse des prix de production des puces avec des gravures aussi fines.