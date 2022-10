RTX 3060 : bientôt de nouvelles cartes graphiques avec de la mémoire GDDR6X plus rapide ?

Les RTX 3060 et RTX 3060 Ti sont sorties il y a maintenant plusieurs années, mais n’ont toujours pas été oubliées par Nvidia. De nouveaux modèles plus rapides devraient bientôt arriver sur le marché pour les PC de milieu de gamme.

Alors que Nvidia vient tout juste de lancer ses nouvelles RTX 4090 et RTX 4080, les cartes graphiques de la génération précédente pourraient bien recevoir une mise à jour intéressante avec de la mémoire plus rapide. En effet, SCAN, détaillant basé au Royaume-Uni, a déjà répertorié la prochaine carte graphique GeForce RTX 3060 Ti de NVIDIA, qui disposera d'une mémoire GDDR6X. Cela confirme donc les rapports précédents qui faisaient déjà état d’une telle référence avec une mémoire mise à jour.

Seulement quelques heures plus tard, un détaillant slovaque listé à son tour une « Lenovo RTX 3060 12 Go GRRD6X » sur son site, ce qui semble indiquer que la nouvelle RTX 3060 Ti n’arrivera pas seule. Cette nouvelle RTX 3060 profiterait donc de la mémoire GDDR6X plus rapide, et toujours de 12 Go de VRAM. Il n’est pas encore question de la supposée RTX 3060 avec seulement 8 Go de VRAM, qui serait, elle, moins chère.

Qu’est-ce qui change avec la mémoire GDDR6X ?

Une mise à niveau de la mémoire à la norme GDDR6X signifierait probablement trois choses : une vitesse et une largeur de bande de mémoire plus élevées, mais aussi un TDP plus élevé. En effet, la GDDR6X consomme moins d'énergie par bit transféré que la GDDR6, mais la consommation totale d'énergie est plus élevée sur la GDDR6X, car elle fonctionne à une fréquence plus rapide.

Cependant, ces augmentations ne semblent pas visibles sur les listings. Chez le détaillant slovaque, la fréquence de la carte graphique est similaire, à 1,78 GHz, et la consommation d'énergie maximale semble être la même, soit 170W. C’est donc 3 MHz de plus que la GeForce RTX 3060 classique, ce qui représente une augmentation de moins de 1 %. Une telle augmentation de la vitesse d'horloge ferait passer les performances FP32 de 12,7 TFLOPS à 12,8 TFLOPS, ce serait absolument négligeable et imperceptible pour un joueur.

Quoi qu’il en soit, il reste à savoir à quel tarif seront affichées ces nouvelles cartes graphiques et si la différence sera justifiée par un gain de performances notable. Nvidia devrait bientôt baisser les prix compte tenu de l’arrivée sur le marché des cartes Arc A770 d’Intel, moins chères tout en étant plus puissantes. Cependant, ces dernières ont besoin d’une technologie spécifique pour fonctionner à pleine puissance.