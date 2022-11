RTX 4070 Ti : Nvidia devrait lancer sa nouvelle carte graphique le 3 janvier 2023

Après ses cartes haut de gamme, Nvidia devrait lancer un nouveau GPU plus abordable dès le début de l’année prochaine : la RTX 4070 Ti. Elle pourrait être présentée dès le 3 janvier 2023, avant d’arriver sur le marché quelques jours plus tard.

Comme c’était déjà le cas avec les générations précédentes, toutes les nouvelles cartes RTX 4000 de Nvidia n’ont pas été lancées en même temps. Le fabricant s’est tout d’abord contenté de sortir la RTX 4090 le mois dernier, et on devrait voir arriver la RTX 4080 avec 16 Go de mémoire le 16 novembre prochain.

Il faudra vraisemblablement ensuite patienter quelques semaines avant qu’une nouvelle carte graphique fasse son entrée sur le marché. Selon les informations du leaker MEGAsizeGPU sur Twitter, Nvidia se préparerait à lancer une RTX 4070 Ti dès les premiers jours de l’année prochaine, le 3 janvier 2023. Cette dernière ne nous est d’ailleurs pas totalement inconnue.

La RTX 4070 Ti ne serait qu’une RTX 4080 12 Go

En plus de ses RTX 4090 et RTX 4080 16 Go, Nvidia avait également annoncé une RTX 4080 avec seulement 12 Go de mémoire. Cependant, son lancement a finalement été annulé le mois dernier, après que Nvidia s’est aperçu que les performances étaient trop éloignées de sa grande sœur avec 16 Go de mémoire.

Comme on pouvait s’y attendre, Nvidia ne va pas jeter à la poubelle les multiples mois de recherche qui ont été nécessaires à la conception de cette carte graphique, c’est pourquoi tout porte à croire qu’elle reviendra sous le nom de RTX 4070 Ti. On peut donc s’attendre à des caractéristiques très similaires, dont notamment 7 680 coeurs CUDA, une horloge de base de 2,31 GHz et boost jusqu'à 2,61 GHz, 639 cœurs Tensor, 92 coeurs RayTracing, 40 Shaders et une consommation énergétique de 285 W. Nvidia conseillera donc probablement une alimentation de 700 W au minimum.

MEGAsizeGPU précise que si Nvidia lancera bien la RTX 4070 Ti le 3 janvier 2023, elle ne sera pas immédiatement disponible. Les premiers tests arriveraient dès le lendemain, le 4 janvier, tandis qu’il faudra attendre le 5 janvier pour la commander. Son prix devrait être similaire à celui qui était prévu pour la RTX 4080 12 Go, c’est-à-dire environ 899 dollars, et environ 1099 euros en France.