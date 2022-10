RTX 4080 : la carte graphique repérée juste avant sa sortie à partir de 1199 dollars

Juste avant son lancement officiel le 16 novembre prochain, la RTX 4080 est déjà apparue chez quelques revendeurs à partir de 1199 dollars, et il ne s’agit pas de la Founders Edition, celle fabriquée par Nvidia lui-même.

Après la sortie de la RTX 4090, c’est bientôt au tour de la RTX 4080 de faire son entrée sur le marché. Pour rappel, Nvidia avait dévoilé le mois dernier deux versions de la carte graphique, l’une avec 12 Go de mémoire, et l’autre avec 16 Go. Cependant, à seulement quelques semaines du lancement officiel, Nvidia avait annoncé qu’elle annulait finalement le lancement du modèle avec 12 Go de VRAM, car ses performances étaient trop éloignées du modèle le plus cher.

Seule la RTX 4080 avec 16 Go de mémoire devrait donc arriver le 16 novembre prochain, date de la sortie officielle. Nvidia a déjà annoncé le prix de la bête : 1199 dollars. En France, son prix est 22% plus élevé à cause des taxes, et il faudra alors débourser 1469 euros pour la version Founders Edition de Nvidia.

La RTX 4080 sera bien proposée à partir de 1199 dollars

En amont du lancement, La carte graphique GeForce RTX 4080 16GB de NVIDIA a été listée chez le revendeur américain Newegg. Pour rappel, c’est sur ce site qu’un client américain avait commandé une RTX 4090, avant de recevoir de simples blocs de métal dans la boîte.

Le modèle qui a été mis en ligne provient du fabricant PNY, et il s’agit d’une version XLR8 Gaming Verto à triple ventilateur avec un HDMI 2.1 et trois DisplayPorts v1.4. La carte est proposée à 1199 dollars, soit le même prix que la version Founders Edition de Nvidia.

Nos confrères de VideoCardz ont, eux, repéré trois GeForce RTX 4080 chez LaptopsDirect, un détaillant au Royaume-Uni. Les modèles Palit GeForce RTX 4080 OmniBlack et GeForce RTX 4080 GameRock sont affichés à 1 449,97 livres sterling, 14% plus cher que le prix de vente conseillé de la GeForce RTX 4080 au Royaume-Uni. La GeForce RTX 4080 GameRock OC, qui est également de Palit, se vend au prix énorme de 1 529,97 livres sterling, soit 21% de plus que le prix de vente conseillé, fixé à 1 269 livres sterling. On peut donc aussi s’attendre à des prix élevés en France pour les versions custom.