Roborock Q7 Max Plus : l’aspirateur est en soldes chez Rue du Commerce

Profitez des soldes d'hiver pour vous procurer un aspirateur Roborock en promotion. En ce moment, le Roborock Q7 Max Plus bénéficie d'une réduction de plus de 30% sur le site Rue du Commerce.

Pour ce nouveau bon plan lié aux soldes Rue du Commerce, le site marchand français vous invite à vous rendre dans son rayon dédié aux aspirateurs robots. Disponible dans un coloris noir, le Roborock Q7 Max Plus est proposé au prix de 389,90 euros au lieu de 574,90 euros. La remise de 150 euros est effectuée automatiquement et des frais de port à hauteur de 1,99 euro (minimum) seront appliqués si la livraison standard en point relais est choisie.

Fourni avec sa station de vidage automatique, le Q7 Max Plus de Roborock a été conçu pour aspirer les sols durs et les tapis. L'aspirateur robot embarque notamment une puissance d’aspiration de 4200 Pa, la navigation LiDAR PreciSense et une cartographie 3D. Concernant l'autonomie, l'appareil est alimenté par une batterie de 5200 mAh qui lui permet de fonctionner pendant 180 minutes.

Passée cette durée, l'aspirateur retourne à sa base pour se recharger complètement durant 4 heures. Le Q7 Max Plus dispose d'un capteur laser servant de détecteur d'obstacles et de détecteur de vide. Enfin, Roborock suggère de connecter le robot à Alexa. Celui-ci peut donc s'intégrer dans votre réseau domotique et répondre à la commande de votre voix.