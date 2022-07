Ring Fit Adventure sur Switch : le jeu Nintendo est à prix réduit pour les soldes

À la recherche d'une promotion sur le jeu Ring Fit Adventure à l'occasion des soldes ? Au cours de la deuxième démarque de l'événement commercial, le jeu vidéo sur Nintendo Switch bénéficie d'une réduction de près de 15% chez Amazon et sur Cdiscount.

Profitez des soldes été Amazon 2022 et des soldes Cdiscount 2022 pour compléter votre bibliothèque de jeux Nintendo Switch. Dans le cadre de la deuxième démarque des soldes, Amazon et Cdiscount se sont alignés pour faire baisser le prix d'un jeu disponible sur la console portable du géant nippon.

En effet, Ring Fit Adventure sur Switch est proposé par les deux sites e-commerce à 50,77 euros au lieu de 58,90 euros ; ce qui fait une remise de plus de 8 euros par rapport au dernier prix constaté ces 30 derniers jours. Pour information, le jeu est livré avec le RingCon (pour le JoyCon de droite) et la Leg strap (pour le JoyCon de gauche).

Sorti durant l'automne 2019, Ring Fit Adventure invite les joueurs à faire du sport tout en s'amusant. Grâce aux accessoires présents dans la boite du jeu, vous réalisez des mouvements de sports pour avancer dans les niveaux. À la fin de chaque exercice, vous mesurez même votre rythme cardiaque et découvrez le nombre de calories dépensées. Il est aussi possible de faire du jogging, du sprint et du genou haut à travers plus de 100 niveaux dans plus de 20 mondes. Voici un aperçu du jeu en vidéo.