Netflix va produire un film BioShock, c’est officiel

Netflix vient d'annoncer un film inspiré de BioShock. En partenariat avec l'éditeur de jeux vidéo 2K et Take-Two Interactive, le géant de la VOD va produire une adaptation de la célèbre franchise. On fait le point sur les maigres informations disponibles.

Netflix vient d'annoncer un film inspiré de BioShock, la célèbre franchise de jeux vidéo. Dans un tweet publié ce 15 janvier 2022, le numéro 1 mondial du streaming a confirmé les informations publiées précédemment par le magazine Variety.

“Netflix, 2K et Take-Two Interactive s'associent pour produire une adaptation cinématographique de la célèbre franchise de jeux vidéo BioShock”, déclare Netflix France. Le service de streaming laisse penser que davantage d'informations concernant sur le projet seront bientôt divulguées. Le film viendra gonfler un catalogue Netflix de plus en plus varié et étoffé.

“Netflix fait partie des meilleurs et des plus avant-gardistes conteurs d’histoires du divertissement actuel,” s'enthousiasme Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two Interactive. Le dirigeant précise qu'un nouveau jeu de la saga BioShock est actuellement en cours de développement.

D'après les informations de Variety, le film sera produit en partenariat avec Vertigo Entertainment, la société de production derrière Ça, Les Infiltrés, Death Note, Doctor Sleep ou encore Poltergeist. La firme produit surtout des métrages orientés horreur et thriller. Pour mémoire, ce n'est pas la première fois qu'un film BioShock est évoqué. Dès 2010, un film inspiré de la franchise réalisé par Gore Verbinski est entré en développement. Le projet est finalement tombé à l'eau après que le réalisateur ait claqué la porte.

Sorti en 2007 sur PS3 et Xbox 360 notamment, le premier jeu BioShock a instantanément séduit les joueurs grâce à un univers inquiétant, original et inspiré de l'esthétique des années 40. Dans ce premier opus, un personnage perdu en pleine mer tombe par hasard sur la ville sous-marine de Rapture. Conçue par Andrew Ryan, un milliardaire mégalomane, cette cité mystérieuse n'est soumise à aucune censure et aucune éthique, que ce soit en matière de science ou d'art.

Pour l'heure, le long métrage en production chez Netflix n'a pas encore de date de sortie. On ignore encore tout du casting ou du réalisateur chargé de retranscrire l'ambiance unique de Rapture. On vous en dit plus dès que possible sur le film BioShock. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce projet dans les commentaires ci-dessous.