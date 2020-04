Resident Evil 4 : un remake d’envergure serait déjà en développement

Capcom planche déjà sur un Resident Evil 4 Remake pour continuer à surfer sur le succès de ses dernières rééditions. Quelques jours après la sortie de Resident Evil 3, nous apprenons que le studio M-Two s’est déjà vu confier le développement de la suite.

Après Resident Evil 2 et 3, on pouvait s’attendre à un remake du 4e volet de la saga. Capcom aurait certainement souhaité garder le silence sur cette prochaine réédition, mais les fuites ont eu raison du suspense. À en croire Video Games Chronicles (VGC), le studio M-Two a enregistré un nouveau « remake d’envergure » au carnet de ses commandes. Resident Evil 4 bénéficiera du même traitement que ses prédécesseurs.

Resident Evil 4 Remake : une sortie prévue pour 2022

Le prochain remake serait déjà entré dans sa phase de développement avec une sortie prévue pour 2022, soit un an avant Resident Evil 8 qui est attendu pour 2021. Pour l’instant, nous ignorons les détails du projet si ce n’est que Shinji Mikami, le réalisateur du Resident Evil 4 d’origine et créateur de la saga a refusé la proposition de Capcom d’en prendre la direction. Ce dernier est déjà occupé par d’autres projets de poids, notamment par Ghostwire Tokyo pour le compte de Bethesda.

Mikami a néanmoins prodigué quelques conseils sur la direction à suivre. Pour rappel, Resident Evil 4 est sorti en 2005 sur GameCube, puis sur PlayStation 2 la même année avant d’être porté sur plusieurs autres plateformes, notamment en version HD sur PC, PS4 et Xbox One. L’histoire se déroule six ans après les événements de Resident Evil 2 et porte sur les aventures de Leon S.Kennedy en territoire espagnol. Il a pour mission de sauver la fille du président des États-Unis, tenue en otage par une mystérieuse secte.

Resident Evil 4 s’est écoulé à ce jour à plus de 7,5 millions d’exemplaires, un chiffre qui en fait l’un des titres les plus populaires de la saga de survival-horror. Capcom table sans doute sur le même succès qu’ont connu ses deux dernières rééditions. Le remake de Resident Evil 3, disponible depuis le 3 avril 2020 s’était écoulé à plus de 2 millions d’exemplaires trois jours seulement après sa sortie. Et si vous êtes un inconditionnel des remasters, n’oubliez pas que Final Fantasy 7 Remake est disponible depuis le 10 avril.