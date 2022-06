Resident Evil 4 Remake : l’épisode culte revient sur PS5, Xbox Series et PC

Resident Evil 4, l'épisode qui a marqué le renouveau de la saga de Capcom, va revenir sur PS5, Xbox Series et PC dès le 24 mars 2023 ! Comme Resident Evil 2 et 3 avant lui, cet opus va bénéficier d'un petit lifting et proposera même une compatibilité PSVR 2.

Ce jeudi 2 juin 2022, Sony avait donné rendez-vous aux fans pour un nouveau State of Play. Comme promis, les annonces étaient surtout centrées autour du PSVR 2, le prochain casque de réalité virtuelle du constructeur, mais aussi des jeux compatibles à venir.

L'occasion pour le constructeur de lever le voile sur de nombreux titres, comme Horizon Call of The Mountain, RE Village ou encore la version PSVR 2 de No Man's Sky. La firme japonaise a commencé la conférence sur les chapeaux de roues avec l'annonce surprise du remake de Resident Evil 4 !

Resident Evil 4, le survival horror de 2023 ?

En effet, l'épisode culte qui a marqué le renouveau de la saga de Capcom va bénéficier d'une seconde jeunesse sur PS5, Xbox Series et PC dès le 24 mars 2023. Tout comme Resident Evil 2 et 3 avant lui, le jeu va profiter d'une refonte graphique complète et on l'espère d'une modernisation de ses mécaniques de gameplay.

“Cette fois, nous développons le jeu dans l'optique de proposer un niveau de qualité exceptionnelle à la hauteur de ce que l'on peut attendre d'un survival horreur en 2023, tout en préservant l'essence du jeu original”, explique Edvin Edso, producteur de Capcom.

Il poursuit : “Nous voulons que les fans de la série retrouvent ce qui a fait le succès du jeu, tout en insufflant à ce dernier des éléments nouveaux et rafraîchissants. Une volonté qui passe par la réécriture de l'histoire en conservant sa trame principale, la modernisation des graphismes et la mise à jour des commandes pour s'adapter aux standards actuels”.

Vous l'aurez compris, il faudra donc s'attendre à quelques changements du côté de l'histoire. Reste à espérer que Capcom ne fera pas de coupes trop importantes et ne reproduira pas les erreurs commises sur le remake de Resident Evil 3. Concluons néanmoins sur une bonne nouvelle, avec une compatibilité confirmée avec le PSVR 2 ! Un mode dédié sera disponible, sans plus d'informations pour le moment.