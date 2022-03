Resident Evil 2, 3, 7 : Capcom offre gratuitement une mise à jour PS5 et Xbox Series X avec ray tracing

Les derniers remakes des Resident Evil auront tous droit à un patch PS5 et Xbox Series. Mieux encore, ces derniers seront tous gratuits pour les joueurs possédant déjà la version PS4 ou Xbox One. Ils pourront profiter de la mise à jour apportant les 60 FPS et le ray tracing sur les titres de Capcom.

Si la franchise Resident Evil a toujours été l’une des plus populaires de jeux vidéos, Capcom a su, ces dernières années, maintenir l’intérêt des joueurs tout en attirant les néophytes de la saga. Une prouesse qui repose sur une stratégie simple. Dans un premier temps, continuer à proposer de nouveaux opus qualitatifs : Resident Evil Village a été plébiscité aussi bien par les fans que la critique. Puis, dans un second temps, sortir des remakes des épisodes les plus appréciés.

C’est ainsi qu’ont vu le jour Resident Evil 2 Remake ainsi que Resident Evil 3 Remake, et qu’un remake de Resident Evil 4 est en cours de développement. Des jeux ayant su réinventer la franchise et dont Capcom compte bien tirer encore parti. En effet, l’éditeur a annoncé qu’une mise à jour destinée aux joueurs PS5 et Xbox Series X arrivera au cours de l’année. Celle-ci apportera le ray tracing ainsi que les 60 FPS sur tous les titres sortis sur PS4 et Xbox One.

Sur le même sujet : Resident Evil – un fan combine tout le contenu du premier jeu dans un patch unique

Capcom annonce un patch PS5 et Xbox Series X gratuit pour ses Resident Evil

Cette mise à jour concerne donc Resident Evil 2, Resident Evil 3 (les remakes, bien entendu) et Resident Evil 7. En plus des performances améliorées, les jeux bénéficieront de l’audio 3D ainsi que de la prise en charge de la manette DualSense. On ne sait pas s’il sera possible de ressentir les tremblements de votre personnage, en revanche.

Ces patchs seront entièrement gratuits pour tous ceux possédant déjà la version PS4 et Xbox One des titres — et qui sont donc parvenus à mettre la main sur une PS5 et/ou une Xbox Series X. Enfin, Capcom n’oublie pas les joueurs PC, puisque ceux-ci auront également droit à un patch de mise à niveau, là encore gratuit. En attendant de connaître la date de déploiement, on vous laisse admirer les images partagées par l’éditeur.