Resident Evil 4 : le remake sera très différent de l’original, les puristes ne vont pas aimer

Le remake de Resident Evil 4 commence à faire sérieusement parler de lui, tandis qu’une nouvelle fuite vient tout juste de dévoiler de nombreuses informations sur le jeu. Selon ces dernières, il faut s’attendre à une expérience relativement différente de l’originale. En effet, l’histoire se passera cette fois de nuit et fera la part belle aux personnages secondaires.

Cela fait presque deux ans que le remake de Resident Evil 4 a eu droit à ses premières rumeurs. C’était, à l’époque, à peu près la seule information sur le projet, qui de toute évidence n’en était encore qu’à ses balbutiements puisque le remake de Resident Evil venait tout juste de sortir. Depuis, le jeu s’est fait plutôt discret, ne serait-ce que pour laisser de la place médiatique à Resident Evil Village, l’un des titres les plus attendus de 2021. Aujourd’hui, de premières précisions commencent à faire surface.

Et le moins que l’on puisse, c’est que les fans de la première heure vont être surpris. En effet, Capcom aurait fait un certain nombre de choix assez tranchés pour remettre le jeu culte au goût du jour. Par exemple, alors que les aventures de Leon se passent normalement de jour, le studio aurait décidé de replacer les événements du jeu de nuit de façon à donner à ces derniers une expérience plus horrifique. De quoi changer entièrement l’ambiance du titre.

Sur le même sujet : Resident Evil Village – ce mod vous permet de jouer à la 3e personne comme dans RE4

Le remake de Resident Evil 4 ne sera pas parfaitement fidèle

Certaines scènes et dialogues pourraient également être modifiés. Ainsi, l’histoire laissera plus d’espace aux personnages secondaires. Les missions Assignement : Ada et Separates Ways pourraient alors faire l’objet d’un DLC. Toutefois, rien n’est encore sûr à ce sujet et Capcom pourrait avoir décidé de les inclure directement dans le jeu.

Autre détail qui a son importance, Shinji Mikami, le créateur de la série, ne serait cette fois pas impliqué dans le développement du remake. En effet, ce dernier a d’abord été approché par Capcom, mais a dû décliner en raison de ses autres projets avec Tango Gameworks. L’expérience du remake pourrait donc être très différente de l’originale, à l’instar des épisodes 2 et 3 sortis récemment.

Selon les sources, Capcom se préparerait à dévoiler le jeu dès ce début d’année 2022.

Source : fanbyte