Resident Evil : un fan combine tout le contenu du premier jeu dans un patch unique

Le tout premier Resident Evil a fait l'objet d'une compilation de la part d'un fan, qui a réuni tous les contenus du jeu en un seul patch. En effet, les versions occidentales et japonaises ne sont pas semblables en tout point, chacune ayant bénéficié de sa propre Director's Cut.

À l'occasion du 25e anniversaire de Resident Evil, il est très probable que vous ayez eu envie de vous replonger dans cette œuvre qui a profondément marqué le jeu vidéo. Ou peut-être ne l'avez-vous pas encore découvert, et vous aimeriez tout connaître de cette saga qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Cela tombe bien : un fan a déployé, sous le pseudo Deli295, un patch complet du jeu regroupant l'ensemble des contenus créés lors du développement.

Intitulé Resident Evil: True Director’s Cut, ce patch propose donc une expérience parfaitement complète du jeu qui a popularisé le survival horror. En effet, ce dernier est sorti en deux versions en 1996 : la version japonaise et la version occidentale. La première a ensuite eu droit à de nombreuses versions au fil des années, notamment une Director's Cut. Toutefois, cette dernière n'a jamais intégré le contenu que l'on pouvait voir dans la version japonaise.

Sur le même sujet : Resident Evil 8 (Village): date de sortie, gameplay, histoire, toutes les infos

Resident Evil dans sa version complète

Les différences restent relativement minimes. L'introduction est par exemple légèrement plus explicite dans ce nouveau patch, un constat assez étonnant quand on sait que le Japon a tendance à censurer les opus de Resident Evil. On y retrouve également une séquence présentant un message écrit avec du sang sur un mur. Enfin, quelques contenus des démos et bêta du jeu ont été ajoutés, ainsi qu'une bande originale légèrement différente.

Il ne s'agit donc pas d'un remake complet du titre originel, mais c'est une belle occasion de célébrer les 25 ans de la saga avant l'arrivée de son prochain épisode. Le patch est disponible sur ce site. Vous pouvez constater par vous-mêmes les différences entre les versions japonaises et occidentales dans la vidéo ci-dessous, afin d'avoir une idée de ce qui vous attend si vous avez déjà joué au premier Resident Evil.