Réseau 5.5G : le smartphone le plus rapide du monde n’est ni un iPhone ni un Samsung

L'avènement de la 5.5G marque une révolution dans la connectivité mobile, promettant des vitesses époustouflantes et une efficacité énergétique inégalée. À l'avant-garde de cette innovation, l'Oppo X7 se distingue, établissant de nouveaux standards de performance.

La 5.5G, aussi appelée 5G-Advanced, constitue la prochaine étape majeure dans l'évolution des réseaux mobiles, offrant des améliorations significatives par rapport à la 5G actuelle. Elle est jusqu'à 10 fois plus rapide que la 4G. Capable de fournir des vitesses de téléchargement pouvant atteindre 10Gbps et des vitesses d'envoi jusqu'à 1Gbps, elle promet une réduction considérable de la latence et une augmentation de l'efficacité énergétique. Cette technologie avancée est conçue pour répondre aux besoins croissants en connectivité de l'internet des objets et pour faciliter l'intégration aérospatiale, posant les bases d'un futur hyperconnecté.

Oppo, fabricant chinois de smartphones, s'est distingué en devenant le premier à adopter cette technologie 5.5G avec ses modèles Find X7 et X7 Ultra. Connue pour son innovation dans le domaine de la téléphonie mobile, le fabricant confirme son statut de pionnier avec ces appareils dotés respectivement des processeurs Snapdragon 8 Gen 3 et MediaTek Dimensity 9300. Ces smartphones ne se contentent pas de repousser les limites de la connectivité ; ils offrent également des fonctionnalités de pointe en photographie, l'Oppo Find X7 Ultra s'étant même hissé en tête du classement DxOMark, surpassant des concurrents de renom comme l'iPhone 15 Pro Max.

Les premier smartphones à capter la 5.5G viennent de Chine

Le Xiaomi 14 Ultra rejoint également cette avancée technologique en démontrant les capacités impressionnantes de la 5.5G. Testé sur le réseau de China Mobile, il a atteint un taux de téléchargement stupéfiant de plus de 5Gbps, illustrant le potentiel révolutionnaire de cette nouvelle génération de connectivité. Ces développements marquent le début d'une ère où les vitesses de connexion ultra-rapides et les performances réseau améliorées deviennent la nouvelle norme, transformant notre interaction avec le monde numérique.

L'introduction de la 5.5G par des fabricants chinois comme Oppo et Xiaomi, avec des appareils tels que l'Oppo X7, X7 Ultra et le Xiaomi 14 Ultra, représente une avancée impressionnante dans la technologie mobile. Ces vitesses de connexion sans précédent et l'amélioration des performances réseau promettent de révolutionner non seulement la façon dont nous utilisons nos smartphones, mais aussi l'ensemble de notre expérience en ligne, marquant le début d'une nouvelle ère dans la connectivité mobile.

Source : Weibo