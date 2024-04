OnePlus et Oppo intègrent l’IA la plus avancée de Google dans leurs smartphones, ça promet !

Les smartphones OnePlus et Oppo s'apprêtent à franchir un nouveau cap. Grâce à l'intégration du modèle d'IA Gemini Ultra de Google, ces appareils pourraient révolutionner notre quotidien.

OnePlus et Oppo, qui appartiennent au groupe chinois BBK, ont annoncé dans un communiqué de presse officiel qu’elles vont intégrer le modèle Gemini Ultra de Google dans leurs smartphones. Ce partenariat stratégique vise à doter les appareils des dernières innovations en matière d'intelligence artificielle. Les utilisateurs pourront bénéficier de fonctionnalités avancées telles que la génération de contenu et la synthèse d'informations, et vont placer ces marques à la pointe de la technologie mobile.

Le choix de Gemini Ultra par OnePlus et Oppo les positionne sur le haut du podium dans l'univers des smartphones. Contrairement aux Google Pixel et Samsung Galaxy, qui utilisent des versions moins avancées du modèle, les deux marques misent sur la puissance maximale de l'IA de Google. Cette démarche devrait non seulement améliorer significativement les fonctionnalités des appareils mais aussi proposer une façon de les utiliser inédite.

Les fabricants chinois veulent proposer des smartphones à la pointe de la technologie

L'intégration des applications de Cloud AI de Google aux smartphones OnePlus et Oppo ouvre de nouvelles perspectives. Les utilisateurs pourront, par exemple, créer du contenu pour les réseaux sociaux ou obtenir des résumés d'articles de presse directement depuis leur téléphone. Cette collaboration dévoile l'ambition des deux marques de rester à la pointe de l'innovation et d'offrir des fonctions toujours plus riches.

Les détails concernant la disponibilité et les appareils compatibles restent à préciser. Cependant, il est attendu que ces fonctionnalités avancées soient réservées aux modèles haut de gamme et premium lancés cette année comme les OnePlus 12 ou Oppo Find X7 Ultra. L'objectif pour ces deux fabricants est clair, ils veulent équiper les utilisateurs d'outils à la fois puissants et intuitifs.

En parallèle, ces deux fabricants de smartphones continuent d'innover, comme en témoigne le lancement récent de la gomme magique IA qui permet de supprimer facilement les éléments indésirables des photos. Enfin, Oppo s’est dernièrement distingué en intégrant la 5.5G sur son X7. Ces progrès signalent une ère nouvelle où l'on risque bien de voir les marques chinoises à l'avant-garde de la technologie mobile.