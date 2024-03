Cette carte SIM d’un nouveau genre va régler les problèmes de panne de réseau de manière étonnante

Durant le MWC, une petite innovation très intéressante est malgré tout passée inaperçue. Il s’agit pourtant d’une toute nouvelle carte SIM, baptisée rSIM. Concrètement, celle-ci va permettre de profiter du dual SIM mais avec une seule carte.

On pensait avoir fait le tour de toutes les annonces majeures du MWC 2024. Pourtant, l’une d’entre elles est passée relativement inaperçue jusqu’à présent, alors qu’elle pourrait bien révolutionner un aspect encore majeur de nos smartphones : la carte SIM. Si celle-ci a bien évolué depuis sa création, jusqu’à devenir complètement virtuelle avec l’eSIM, il semblerait que les opérateurs n’en aient pas encore fini avec elles.

C’est ainsi que Telekom IoT et Tele2 IoT, deux opérateurs allemands, ont mis au point la rSIM, un tout nouveau genre de SIM. Cette fois, la lettre r signifie « résiliente ». Un nom bien senti, puisque la rSIM vise concrètement à mettre fin aux pannes réseau. Ou du moins, à permettre à son utilisateur de continuer à utiliser son smartphone même lorsque son opérateur est en rade.

Sur le même sujet — Android 14 vous permettra bientôt de convertir votre carte SIM en eSIM

La rSIM pourrait bientôt permettre de contourner les pannes réseau

Pour cela, celle-ci s’inspire du concept de la dual SIM, qui permet d’avoir deux numéros de téléphone fonctionnels sur un seul appareil. La rSIM reprend ce concept et le simplifie. Concrètement, il est là aussi possible de configurer de profils réseau, mais cette fois sur un seul et même emplacement. Plus besoin d’un deuxième slot dans le smartphone ou de configurer une eSIM : une seule carte suffit.

Aussi, lorsque le premier numéro rencontre une panne réseau, le smartphone est capable de passer automatiquement sur le second profil pour contourner le problème. De cette manière, l’utilisateur ne sera théoriquement jamais en rade de connexion. De plus, techniquement, il sera possible de configurer jusqu’à 4 numéros sur un seul smartphone si ce dernier prend en charge le dual SIM.

Il faudra toutefois attendre un peu avant de la voir débarquer sur le marché. En effet, ses créateurs prévoient de sortir un premier prototype l’année prochaine et ne se sont pas encore prononcés à propos d’un lancement global.