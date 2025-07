Ce smartphone Samsung chute à moins de 450 € et la Fnac vous offre en prime une montre et des écouteurs Samsung !

Ce pack Samsung fait sensation pendant les soldes d’été : un Galaxy A56 5G avec 256 Go, des Buds FE inclus… et une montre Galaxy Fit3 offerte. Le tout à moins de 450 €, jusqu’au 22 juillet seulement.

Avec ce pack complet proposé à 449 € au lieu de 622 €, la Fnac affiche l’une des offres les plus intéressantes de ces soldes. On y retrouve le Samsung Galaxy A56 5G dans sa version 256 Go graphite, accompagné d’écouteurs Buds FE assortis. Et pour tout achat d’un Galaxy A26, A36 ou A56 5G entre le 25 juin et le 22 juillet 2025, Samsung ajoute une montre connectée Galaxy Fit3 offerte. Une offre qui combine smartphone, audio et suivi santé sans surcoût.

Un pack complet smartphone + écouteurs + montre, à prix réduit pour les soldes d’été

Le Galaxy A56 5G s’impose comme un modèle complet et soigné, avec un grand écran Super AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz qui offre une belle fluidité pour tous les usages du quotidien. Le design n’est pas en reste : cadre en métal, dos en verre, et une certification IP67 qui le protège contre l’eau et la poussière. Un ensemble sobre, mais solide, pensé pour durer.

Côté image, Samsung mise sur un capteur principal de 50 Mpx avec stabilisation optique pour des clichés nets, même en mouvement ou en basse lumière. La caméra frontale de 12 Mpx avec HDR prend le relais pour les selfies. Le tout est épaulé par des fonctionnalités d’IA comme Gemini, ou encore « Entourer pour chercher », qui permet d’identifier ce qu’on voit à l’écran en un geste. Le smartphone bénéficie en outre de six générations de mises à jour logicielles, un engagement rare à ce niveau de prix.

Le pack inclut également les écouteurs Samsung Buds FE, proposés ici en finition graphite pour s’accorder au smartphone. On y retrouve une réduction active du bruit, un design discret et une bonne autonomie pour écouter musique, podcasts ou appels sans contrainte. C’est un accessoire simple et efficace, pensé pour s’intégrer parfaitement dans l’écosystème Samsung.

Enfin, la Galaxy Fit3 vient compléter l’ensemble. Cette montre connectée au format compact est dotée d’un écran AMOLED incurvé et d’une autonomie pouvant atteindre 13 jours. Elle assure le suivi du sommeil, du rythme cardiaque, du stress et de l’oxygène dans le sang, avec des données centralisées dans l’application Samsung Health. Étanche (IP68 et 5 ATM), elle convient aussi bien à une utilisation quotidienne qu’à la pratique sportive.

