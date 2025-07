Des écouteurs Bose à réduction de bruit et boostés à l’IA à 229,99 € : une offre qui fait du bruit pour la rentrée !

Profiter d’un son personnalisé grâce à l’IA, c’est désormais possible et accessible. Les QuietComfort Ultra de Bose sont en promo chez la Fnac, avec 120 € de remise sur ces écouteurs haut de gamme à réduction de bruit.

Acheter les écouteurs maintenant

De l’IA dans vos écouteurs, à prix réduit ? C’est exactement ce que propose Bose avec ses QuietComfort Ultra Earbuds, actuellement à 229,99 € au lieu de 349,99 € chez la Fnac. Soit 120 € de remise sur un modèle haut de gamme qui mêle technologie audio avancée et confort d’écoute sur mesure. Un bon plan rare sur un produit taillé pour accompagner vos trajets, vos sessions de travail ou vos moments de calme, casque sur les oreilles.

De l’IA dans vos écouteurs, qu’est-ce que ça change ?

L’intelligence artificielle embarquée dans les QuietComfort Ultra n’est pas là pour frimer : elle agit de manière discrète, mais très concrète. Dès que vous insérez les écouteurs, la technologie CustomTune entre en jeu. Elle envoie un signal sonore dans votre oreille, mesure la réponse acoustique, puis adapte en temps réel la restitution du son et la réduction de bruit active selon la forme unique de votre conduit auditif. Résultat : un son équilibré, immersif, sans réglage manuel, et une isolation personnalisée qui vous coupe efficacement du bruit ambiant.

L’IA intervient également dans la gestion du mode Conscient, grâce à la technologie ActiveSense. Elle permet de rester à l’écoute de votre environnement tout en atténuant automatiquement les pics sonores gênants : sirène, moto, annonce en gare… Vous entendez ce qu’il faut, sans subir ce qui dérange. Et si vous préférez le silence total, le mode Silencieux bloque pratiquement toutes les distractions. C’est simple à utiliser, mais derrière cette simplicité se cache un traitement sonore intelligent qui s’adapte à chaque contexte.

Côté usage, tout est pensé pour le confort. Les écouteurs sont livrés avec neuf combinaisons d’embouts et d’anneaux de maintien, pour un ajustement personnalisé. L’application Bose permet de gérer les réglages, l’égaliseur, les mises à jour et les connexions multi-appareils. Le son spatial Bose ajoute une dimension immersive supplémentaire : la musique semble flotter autour de vous, comme si vous étiez placé au centre d’un système hi-fi, et non enfermé dans un casque.

Et l’autonomie ? Jusqu’à 6 heures d’écoute, avec une charge rapide (2 heures d’écoute en 20 minutes) et un étui sans fil capable de recharger les écouteurs jusqu’à trois fois. Un vrai compagnon du quotidien, que ce soit pour les transports, les appels ou simplement pour s’isoler un moment.

Proposés à 229,99 € au lieu de 349,99 € chez la Fnac, les Bose QuietComfort Ultra Earbuds offrent une belle opportunité de s’équiper avec l’un des modèles les plus avancés du marché, tant en confort qu’en technologie. Un bon plan de rentrée qui prouve que l’IA peut aussi servir… à mieux écouter sa musique.

Profiter de l'offre

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.