Renforcez votre cybersécurité avec les solutions Norton à prix cassé pour la rentrée !

Pour célébrer la rentrée scolaire, Norton propose jusqu’à -70% sur ses solutions antivirus pour la 1ère année d’abonnement. C’est l’occasion ou jamais d’améliorer la protection de vos données et de votre vie privée, et ce, sans vous ruiner.

De nouveaux virus toujours plus sophistiqués et difficiles à éviter sont découverts chaque jour. L’un des plus récents en date est par exemple le virus informatique Xenomorph, un véritable cheval de Troie qui peut cibler jusqu’à 400 institutions bancaires et financières et infecter vos appareils afin d’effectuer des transactions à votre place.

Mais pas de panique. Face à ce renouvellement constant des pirates informatiques, vous pouvez vous protéger en investissant dans un antivirus de qualité. Et bonne nouvelle : pour la rentrée scolaire, vous pouvez profiter de la solution Norton Advanced avec -70% de réduction la 1ère année.

Norton Advanced à -70% la 1ère année : les prestations incluses

Grâce à cette remise exceptionnelle, vous pouvez profiter de la solution Norton Advanced pour seulement 39,99€ la 1ère année, contre 134,99€ habituellement (abonnement 1 an).

Avec cette solution antivirus, vous pouvez protéger jusqu’à 10 de vos appareils (PC, Mac, tablettes et téléphones) et vous profitez des services suivants :

L’aide à la protection contre les virus, les malwares, les ransomwares et le piratage

Promesse 100% contre les virus

Connexion Internet privée VPN

Contrôle parental

Dark Web Monitoring

Aide à la restauration d’identité

Assistance en cas de portefeuille volé

Social Media Monitoring(1)

Sauvegarde cloud de 200Go

Norton Advanced est la solution la plus complète proposée par l’enseigne. Elle vous permet de protéger tous vos appareils contre la plupart des attaques courantes, mais ce n’est pas tout. Elle vous permet également de profiter d’un VPN pour sécuriser encore plus votre navigation sur la toile. De plus, elle ne se contente pas de vous protéger : elle vous aide également en cas de violation de données avec l’aide à la restauration d’identité.

Jusqu’à -65% sur Norton Standard et Deluxe

Pour les plus petits budgets, Norton propose également :

-60% sur Norton Standard à 29,99€ la 1ère année (prix de renouvellement de 74,99€)

-65% sur Norton Deluxe à 34,99€ la 1ère année (prix de renouvellement de 99,99€)

Avec Norton 360 Standard, vous profitez des services suivants :

La protection pour un de vos appareils

L’aide à la protection contre les spywares, virus, malwares et ransomwares

10Go de sauvegarde pour PC dans le cloud

Un VPN sécurisé et valable pour un de vos appareils (PC, Mac, smartphone ou tablette)

Avec Norton 360 Deluxe, vous profitez des services suivants :

La protection pour 5 de vos appareils

L’aide à la protection contre les spywares, virus, malwares et ransomwares

50Go de sauvegarde pour PC dans le cloud

Un VPN sécurisé et valable pour 5 de vos appareils (PC, Mac, smartphone ou tablette)

Le Contrôle parental

Le Dark Web Monitoring

(1) La fonctionnalité Social Media Monitoring est uniquement disponible sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et YouTube. Sur Facebook, Instagram et LinkedIn, seule la fonction de prise de contrôle du compte est disponible.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Norton.