Renault présente la Mobilize Duo, les TV 8K pourraient bientôt disparaître, c’est le récap’ de la semaine

Renault lève le voile sur sa nouvelle citadine électrique compacte, l’Europe pourrait interdire les TV 8K dès l’année prochaine, le gouvernement dévoile un nouvel axe de son plan de sobriété énergétique, c’est le récap’ de la semaine.

La pénurie d’énergie continue de faire parler d’elle cette semaine avec de nouvelles règles européennes qui pourraient mettre des bâtons dans les roues des fabricants de TV 8K et le gouvernement français qui prévoit de mettre en veille à distance nos box Internet la nuit. Alors que Renault présente sa Mobilize Duo, Microsoft tease la prochaine version de son système d’exploitation.

Meilleure connexion Internet du monde : un débit de 46 Tb/s aux États-Unis

C’est aux États-Unis que des scientifiques ont récemment exploser le record de débit Internet. En effet, les chercheurs du département américain de l’Énergie (DOE) travaille avec un débit atteignant 46 Téraoctets par seconde grâce au réseau ESNET, soit une connexion 46 000 fois plus rapide que celle des utilisateurs ordinaires. Ce matériel permet aux scientifiques du DOE de travailler dans les meilleures conditions possibles et transférer de grandes quantités de données chaque jour.

Mobilize Duo : Renault dévoile la concurrente de la Citroën Ami

Renault a levé le voile lundi sur sa Mobilize Duo, qui pourrait sérieusement concurrencer la petite citadine électrique de Citroën, la Citroën Ami. En effet, avec ses dimensions compactes, son autonomie de 140 km et ses deux places en tandem dans un habitacle complètement fermé et confortable, ce nouveau quadricycle électrique pourrait trouver facilement acheteurs.

Microsoft lève le voile sur son futur OS

Microsoft travaille actuellement au développement de la prochaine version de son système d’exploitation et vient de teaser certaines nouveautés à attendre du futur OS. L’une des innovations concernera la barre des tâches qui pourrait à l’avenir être flottante et translucide. Autres nouveautés, la barre de recherche directement accessible depuis le bureau et les icônes Wi-Fi et Batterie qui pourraient désormais migrer vers le haut.

Des coupures de box Internet sont-elles à prévoir cet hiver ?

Le ministre de la Transition numérique, Jean-Noël Barrot, a profité d’une interview sur Europe 1 pour parler de la pénurie d’énergie et du plan de sobriété énergétique. Le gouvernement a donc décidé d’utiliser le système de veille automatique des box Internet pour limiter le gaspillage énergétique la nuit. Les box pourront donc se « mettre en veille, soit à l’issue d’un certain temps d’inactivité, soit lorsque la box ne détecte plus aucun appareil branché en WiFi. »

Vers une interdiction des TV 8K ?

Aux vues des nouvelles règles imposées par l’Europe pour limiter la consommation d’énergie des appareils électriques, il se pourrait fort que les fabricants de téléviseurs 8K soient contrariés. En effet, les modèles actuels consomment largement plus que ne l’autorisent les nouvelles mesures et réduire la consommation des TV 8K est un challenge très compliqué, voire impossible selon certains fabricants, comme le Product Development Director chez TCL Europe, Marek Maciejewski.

Nos tests de la semaine

Apple Watch SE 2e Gen (2022) : modernité et économie d’énergie

Cette deuxième version de l’Apple Watch SE offre un joli design, même si Apple ne propose rien de nouveau par rapport à la première édition. On adore son écran, la qualité du système d’exploitation WatchOS et la compatibilité avec l’ensemble des bracelets des montres précédentes. L’arrivée du bluetooth est également une bonne nouvelle. Cela étant dit, on regrette que l’autonomie ne soit pas à la hauteur de la concurrence, que la recharge soit si lente et qu’un iPhone soit indispensable à l’utilisation de l’Apple Watch.

Google Pixel 7 Pro : un des meilleurs smartphones de l’année

Si ce nouveau flagship n’apporte rien de révolutionnaire par rapport au modèle précédent, il n’en demeure pas moins que c’est l’un des meilleurs smartphones Android actuellement disponibles sur le marché. On adore son design premium, son écran quasi-parfait et la présence d’Android 13 sans surcouche. Le Pixel 7 Pro est également un excellent photophone et il est très agréable à utiliser. À noter que lors de notre test, nous avons été déçus par le Google Tensor G2 et par la partie audio.

Lenovo Thinkbook Plus Gen 3 IAP : un laptop à double écran séduisant

Le Lenovo Thinkbook Plus Gen 3 IAP est un PC qui offre un format particulièrement confortable avec son écran principal de 21:10 et son écran secondaire en mode portrait « bloc note ». Nous étions ravis de découvrir le large set de connectiques et les options biométriques à savoir l’empreinte ou la caméra IR. On regrette que la RAM soit soudée et on aurait apprécié davantage de stockage.

