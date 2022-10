Windows 12 : barre des tâches flottante, nouvelle barre de recherche, Microsoft tease son futur OS

Windows 12 va-t-il prochainement pointer le bout de son nez ? Rien n'est certain pour le moment. En revanche, si l'on en croit l'une des slides émanant de Microsoft, le développement du futur système d'exploitation est en bonne voie. Et parmi les nouveautés repérées, on peut citer une barre des tâches revue et corrigée, ainsi qu'une barre de recherche flottante, similaire à ce que l'on trouve sur Android ou iOS.

C'est ce vendredi 14 octobre que s'achève la grande conférence “Ignite 2022” de Microsoft. Celle-ci a surtout été l'occasion de mettre en avant les nouveautés de Microsoft 365 (ne l'appelez plus Office !), Edge ou Azure. Par conséquent, rien n'aura été dévoilé sur Windows… Ou presque ! Car sur l'un des documents concernant les innovations apportées à Teams, Microsoft a vraisemblablement dévoilé deux importantes nouveautés de Windows 12.

Si l'éditeur de Redmond continue à apporter au fil des mois de multiples nouveautés à Windows 11, Microsoft se penche déjà sur la prochaine version de son système d'exploitation. Parmi les innovations apportées à Windows 12, la barre des tâches devrait profiter d'un nouveau design, mais également d'une barre de recherche flottante et de nouvelles icônes dédiées au Wi-Fi et à la batterie.

Oups ! Microsoft dévoile quelques nouveautés de Windows 12

Comme le montre la capture ci-dessous, la première innovation concerne la barre des tâches : avec ses angles désormais bien arrondis, celle-ci est désormais translucide et flottante. Deuxième innovation : une barre de recherche devrait permettre de lancer n'importe quelle requête depuis le Bureau, sans passer par la fonction recherche de la Barre des tâches. Notez que l'introduction de cette barre de recherche est en gestation depuis plusieurs mois. Il est même possible d'en profiter dès à présenter en téléchargeant l'une des dernières build de Windows 11.

Toujours sur la capture ci-dessus, on observe que les icônes dédiées à l'heure, au jour, à la connexion Wi-Fi et à l'état de la batterie sont placées tout en haut. Ce qui n'est pas sans rappeler le monde de la téléphonie. D'autres changements sont également prévus au sein de Windows 12, mais ceux-ci n'ont pas été montrés lors de la conférence. On sait par exemple que Microsoft souhaite radicalement transformer l'écran de verrouillage et livrer également un nouveau centre de notifications.

De nombreuses innovations sont donc attendues sous Windows 12. De quoi convaincre les réfractaires à Windows 11 de migrer vers le nouvel OS ? Rappelons que la dernière mouture du système d'exploitation ne fait pas encore la majorité chez les utilisateurs de Windows, la faute notamment aux exigences matérielles de l'OS. Beaucoup continuent donc à lui préférer Windows 10 : ils sont même plus de 71% selon StatCounter, contre 13,61% dans le cas de Windows 11.

Windows 12, qui répond au nom de code “Next Valley” n'est pas attendu avant 2024. Sortis respectivement en 2015 et 2021, Windows 10 et 11 ont quant à eux encore plusieurs années à vivre. La fin du support de Windows 10 est prévue pour 2025, tandis que celle de Windows 11 n'a pas encore été actée.

Source : Windows Central