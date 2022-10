Les TV 8K pourraient bien être interdites en Europe dès 2023

Alors que l’Europe traverse actuellement une crise de l’énergie sans précédent, de nouvelles mesures visant à limiter la consommation d’énergie des appareils électriques pourraient bien mettre fin à la vente de téléviseurs 8K dès l’année prochaine.

Comme le rapporte flatpanelshd, l’Europe prévoit de mettre à jour son indice d’efficacité énergétique (IEE) dès le mois de mars 2023. Ce dernier précise de nouvelles règles encore plus strictes en matière de consommation d’énergie, qui devront être respectées par les fabricants de téléviseurs.

La nouvelle réglementation imposera aux téléviseurs 8K de 55 pouces une consommation maximale de 84 W. Cette limite sera fixée à 112 W pour les modèles de 65 pouces, tandis que les TV de 75 pouces seront autorisées à consommer un maximum de 141 W. Pour rappel, les TV 8K étaient jusqu’à présent exemptes de limites de consommation, puisque celles-ci n’étaient imposées qu’aux téléviseurs OLED et LCD.

Ces mesures pourraient entrainer la fin des TV 8K en Europe

Malheureusement pour les fabricants de téléviseurs 8K, les modèles actuels consomment bien plus que les nouvelles limites ne l’autorisent. En effet, les modèles 65 pouces de Samsung consomment près de 300 W, le double de ce que prévoit la nouvelle mesure. Si celle-ci venait vraiment à être adoptée, cela entrainerait donc la fin des TV 8K en Europe.

Le géant coréen s’était montré légèrement rassurant en disant que réduire la consommation de ses téléviseurs sera un challenge compliqué à relever, mais que l’entreprise fera son maximum pour trouver une solution. Samsung comptait vendre plus de TV 8K que de TV 4K en 2022, mais c’est visiblement mal parti. De leur côté, ses concurrents sont bien plus pessimistes. Marek Maciejewski, Product Development Director chez TCL Europe, a un avis plus tranché. Si la mesure venait à passer, il n’y aura plus de téléviseurs 8K en Europe.

La 8K Association a également indiqué que ces mesures n’étaient pas réalistes. « À moins que quelque chose ne change, mars 2023 sonnera le glas de l'industrie émergente de la 8K avec le 8K EU Regulatory Ruling. C'est à cette date que les nouvelles réglementations de l'UE en matière de consommation électrique doivent entrer en vigueur. Les limites de consommation d'énergie des téléviseurs 8K (et des écrans à base de microLED) sont fixées si bas qu'essentiellement aucun de ces appareils ne passera ».

L'Union européenne avait récemment mis à jour son étiquette énergétique en mars 2021, ce qui a entrainé le passage de nombreux modèles de téléviseurs dans la classe énergétique la plus basse (G). La nouvelle limite de consommation pour les TV 8K pourrait donc être un nouveau tour de vis dont l’industrie aura du mal à se relever.

Source : flatpanelshd