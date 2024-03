Renault 5 électrique : ses produits dérivés sont disponibles et certains sont surprenants

Nouveau modèle oblige, Renault dévoile les produits dérivés de la future R5 électrique présentée au salon de Genève. Au-delà des classiques voitures miniatures et autres vêtements, on trouve des objets beaucoup plus insolites.



Après des années de teasing, de prototypes et d'annonces, la résurrection de la mythique Renault R5 en version 100 % électrique s'est enfin révélée dans sa forme définitive au salon international de Genève. Assez proche des ébauches que l'on avait déjà pu voir, elle s'annonce comme une citadine abordable capable de se lancer dans de longs trajets, si tant est que vous choisissez la bonne version. Le prix standard sera de 25 000 € environ, tandis qu'il faudra rajouter quelques milliers pour les modèles avec plus d'options.

Mais en attendant la sortie de la R5 électrique, Renault a déjà mis à disposition des plus impatients les produits dérivés dont elle est la star. C'est une habitude pour le constructeur. En vous rendant sur le site dédié, vous en verrez des centaines, que ce soit pour célébrer les 30 ans de la Twingo, les 50 ans de la R5 ou les 60 ans de la 4L, entre autres. La nouvelle catégorie concerne donc la nouvelle R5. Plus précisément son prototype, dont on retrouve la mention dans l'adresse Web de la page : Renault R5 Echo, son nom de code en interne.

Renault dévoile les produits dérivés de la future R5 électrique, la plupart étonnent

Que trouve-t-on à se mettre sous la dent ? Les classiques du genre comme les t-shirts ou autres pulls aux couleurs de la voiture et arborant le logo “5” bien sûr. Mais aussi la ribambelle de répliques miniatures du véhicule à différentes échelles. Pour tomber sur de l'inattendu, il faut prendre soin d'afficher tous les produits proposés. C'est là que l'on aperçoit par exemple un authentique lecteur de K7 audio. C'est lui qui sert d'illustration à cet article. Moderne, il propose le Bluetooth 5.0 et une batterie rechargeable, ainsi que des prises casque et micro jack. Une cassette vierge est fournie, s'il vous prend l'envie d'enregistrer une mixtape.

Comme le montre l'image ci-dessus, vous pouvez aussi mettre la main sur un set de 3 boules de pétanque, une planche de surf proposée en plusieurs coloris (3 000 € tout de même) ou un babyfoot qui ne manquera pas de se faire remarquer. Renault n'oublie pas les enfants avec une voiture à pédales et un circuit électrique faisant s'affronter une Renault 5 E-Tech Prototype et une Renault 5 Turbo 3E. Largement de quoi patienter en attendant la vraie.