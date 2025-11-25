Oubliez les fusées, cette entreprise veut propulser des satellites dans l’espace grâce à une solution tout droit sortie d’un roman de science-fiction, et ça marche !

La façon habituelle d’envoyer un projectile dans l’espace depuis la Terre consiste à recourir à un lanceur. Mais Longshot, une entreprise américaine, a d’autres ambitions, plutôt surprenantes : utiliser un tube de canon à gaz. Ce projet, sorti tout droit d’un roman de science-fiction, fait pourtant déjà ses preuves.

D’ordinaire, pour envoyer un objet dans l’espace depuis la Terre, on utilise des lanceurs conçus à cet effet. Mais il existe une entreprise américaine qui semble ne pas avoir envie de faire comme tout le monde. Longshot, c’est son nom – qui semble plutôt bien choisi, puisqu’il signifie littéralement tir lointain – compte envoyer des satellites en orbite grâce à un gigantesque tube de canon à gaz.

L’un des arguments de Longshot en faveur de son projet ? Le nerf de la guerre : l’argent. À titre de comparaison, l’entreprise estime qu’envoyer un projectile avec un canon correspond à 10 dollars par kilo de charge utile, contre 3 000 dollars avec un lanceur. Voici comment l’entreprise compte s’y prendre.

Propulser un objet dans l’espace depuis la Terre ? Un projet pas si inédit

Envoyer un objet dans l’espace avec un canon ? L’idée ne date pas d’aujourd’hui, comme le rappelle le site Futura : Jules Verne l’évoquait déjà en 1865 dans De la Terre à la Lune, mais cela restait de la littérature – surtout puisqu’il s’agissait de propulser trois astronautes.

Des essais concrets ont cependant déjà été tentés avec le projet Harp (High Altitude Research Project) dans les années 1960, une coopération militaire entre le Canada et les États-Unis. Baptisé Martlet 2, le projectile a franchi la ligne de Kármán, qui délimite le début de l’espace. Toutefois, il n’a pas pu rester en orbite, du fait d’un tir à la verticale.

Envoyer un engin dans l’espace avec un canon ? Pas de problème, que des solutions

Il existe évidemment des contraintes techniques pour un tel projet, notamment la quantité astronomique de puissance de feu nécessaire pour propulser un engin hors de notre atmosphère. Mais Longshot y a déjà réfléchi, voici sa solution : un tube long de plus de 10 km. La longueur a son importance : la doubler divise les forces g par deux, elle permet aussi d’atteindre une vitesse finale plus élevée et de réduire la température. Là, l’objectif est d’envoyer le projectile à pas moins de Mach 23, soit 23 fois la vitesse du son – rien que ça !

Autre contrainte technique : parvenir à lancer un objet à une vitesse de Mach 23, sans altérer ses composants internes – l’air se transformant en plasma à une telle allure. Mais, là encore, Longshot a une solution : encapsuler l’ogive. En résumé : l’enveloppe brûle, ce qui protège les composants essentiels tout en permettant de conserver l’allure adéquate à sa mise en orbite.

Viser la Lune pour, au pire, atterrir dans les étoiles

En parlant d’ogive, celle du projet Longshot ressemble à une balle de pistolet à l’arrière aplati. La charge utile prendrait place dans la partie arrondie. Pour propulser l’engin : nulle poudre à canon, mais de l’air comprimé – et potentiellement, à terme, de l’hydrogène. La méthode utilisée pour réduire la résistance et augmenter sa vitesse ? La poussée par impact, c’est-à-dire le fait d’accélérer le projectile en envoyant derrière lui de brèves impulsions d’air successives.

Pour le moment, Longshot en est à l’étape du prototype, mais il est fonctionnel : une centaine de tirs ont déjà été effectués et, avec ses 18 mètres de long, il peut envoyer une charge de 15 centimètres de diamètre à Mach 4,2. Prochaine étape ? Voir un peu plus grand avec un canon de 36,6 mètres de long et de 76 cm de diamètre. Longshot vise peut-être la « Lune », mais c’est pour atterrir dans les « étoiles » : si l’aventure spatiale est avortée, l’entreprise pense que son projet est susceptible d’intéresser les militaires.