Le Galaxy S25 Ultra est à un super prix chez Samsung grâce à 3 remises cumulables !

Les soldes d’été sont toujours en cours et Samsung en profite pour multiplier les offres promotionnelles sur ses meilleurs produits. C’est le cas du Galaxy S25 Ultra qui cumule 3 baisses de prix cumulables et vous en offre en plus plusieurs cadeaux. On vous explique tout.

Cliquez ici pour profiter des bons plan

Cette année, les soldes d’été ont lieu jusqu’au 22 juillet. C’est l’occasion de se faire plaisir et de s’équiper à moindre coût pour partir en vacances. Vous pourriez par exemple changer de téléphone pour bénéficier d’un écran plus grand pour regarder des films et séries, d’une plus grande puissance pour jouer ou d’un module photo complet pour prendre des photos et vidéos de vacances de qualité.

Nous avons trouvé pour vous de nombreuses offres cumulables sur le Samsung Galaxy S25 Ultra qui vont vous permettre de faire baisser considérablement son prix et de profiter en plus de chouettes cadeaux. Normalement, le S25 Ultra 256 Go est en vente au prix conseillé de 1372,05 euros. Mais vous pourrez l’avoir pour bien moins cher. Déjà, il bénéficie en ce moment d’une baisse de prix immédiate de 70 euros. Vous pouvez encore baisser son prix de 150 euros grâce au code promo ETE150. Et vous avez 10% de réduction supplémentaire en l’achetant via l’app officielle Samsung Shop. ainsi, le prix final est de seulement 1021,85 euros, soit plus de 350 euros de réduction.

Mais ce n’est pas fini puisque Samsung vous offre en plus une coque, des protections et un chargeur sans fil. Vous pourrez aussi utiliser gratuitement pendant 6 mois Gemini Advanced tout en bénéficiant de 2 To d’espace de stockage en ligne. Tous ces cadeaux ont une valeur totale de 210,90 euros !

Galaxy S25 Ultra : prix sacrifié et cadeaux offerts

Si vous cherchez le meilleur smartphone Android du moment à prix cassé, vous êtes au bon endroit. Le Galaxy S25 Ultra est un condensé de toutes les dernières technologies développées par le géant sud-coréen.

Ainsi, il est conçu pour profiter au mieux des nouveautés en matière d’intelligence artificielle. Sous le capot, on retrouve la puce Snapdragon 8 Gen 3 Elite, gravée en 3 nm, couplée à 12 Go de RAM. Elle s’avère extrêmement performante et économe en énergie pour offrir une autonomie remarquable grâce à sa grosse batterie de 5000 m1h parfaitement optimisée.

L’écran n’a pas à rougir non plus de la concurrence puisqu’il s’agit d’une magnifique dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces. Elle offre une résolution QHD+ (3120 x 1440 px) et un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz pour une image parfaitement détaillée et fluide.

Mais c’est surtout le module photo du S25 Ulta qui impressionne. Vous pourrez utiliser pas moins de 4 capteurs pour avoir le maximum de polyvalence tout en gardant une qualité impeccable. On profite ainsi d’un impressionnant grand angle de 200 MP mais aussi d’un ultra grand angle de 50 MP avec fonction macro, d’un téléobjectif x5 de 50 MP et enfin d’un téléobjectif x3 de 10 MP.