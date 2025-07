Boulanger baisse fortement le prix des écouteurs Sony WF-1000XM5 pour les soldes

Les WF-1000XM5 font l'objet d'un super bon plan chez Boulanger ! Actuellement, les écouteurs sans fil avec réduction de bruit de la marque Sony peuvent être obtenus à prix très réduit grâce à un cumul d'offres.

À moins de deux semaines de la fin des soldes d'été, Boulanger permet à ses clients de profiter d'une forte baisse de prix sur les Sony WF-1000XM5. Affichés en temps normal à 229,99 euros, les écouteurs sans fil proposés dans un coloris noir sont à 170,10 euros par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 40 euros et du coupon AUDIO10.

À titre d'information, le code promotionnel doit être saisi durant l'étape du panier et le site e-commerce français propose un bonus de reprise de 30 euros à valoir sur un ancien appareil usagé. En prenant en compte ce bonus tarifaire, les WF-1000XM5 reviennent donc à 140,10 euros seulement. De plus, le tarif indiqué ne tient pas compte de la valeur de reprise de l'ancien appareil qui sera estimée par Boulanger.

Les très bons écouteurs Sony WF-1000XM5 sont bradés chez Boulanger

Pour rappel, les successeurs des WF-1000XM4 embarquent un processeur V2 qui garantit une meilleure réduction de bruit. Concernant l'autonomie, les Sony WF-1000XM5 sont utilisables au cours d'une durée maximale de 24 heures grâce au boitier de recharge fourni. Compatible avec la recharge sans fil et rapide, les écouteurs sans fil peuvent bénéficier de 60 minutes d'écoute supplémentaire au terme d'un temps de charge de trois minutes.

Les futurs acquéreurs des WF-1000XM5 de Sony auront l'occasion de retrouver la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et la compatibilité avec les assistants vocaux tels qu'Alexa, Google Assistant et Siri. Besoin d'en savoir plus ? N'hésitez pas à jeter un oeil à notre article consacré au test des Sony WF-1000XM5.