Nintendo arrête un des rares bons plans pour acheter vos jeux moins cher sur la Switch

L’eShop de Nintendo met fin à l’un de ses rares programmes de réductions pour l'achat de jeux vidéo dématérialisés.

Article rédigé par Adam Baudet.

Depuis plusieurs années, Sony, Microsoft et Nintendo font de façon croissante le pari des jeux dématérialisés. Le nombre de jeux vendus au format physique diminue en conséquence depuis au profit des téléchargements via des boutiques en ligne désormais intégrées à toutes les consoles. Et pour faire dépenser encore plus d’argent aux joueurs, il y a aussi des offres promotionnelles régulières.

Cette stratégie répond à plusieurs enjeux : la livraison immédiate augmente les ventes, les coûts de fabrication et de distribution sont réduits, et les marges plus confortables pour les éditeurs permettent de compenser, en partie, la hausse continue des coûts de développement.

Beaucoup de propriétaires de Switch vont être déçus de la fin de ce programme

Lors du lancement de la Nintendo Switch 1, le constructeur japonais a créé un programme pour encourager l'achat digital. Les Game Vouchers (bon pour jeux en version française) est un programme de fidélisation réservé aux abonnés Nintendo Switch Online. La formule est relativement simple. On paie 99 € pour deux bon pour jeu.

Chaque bon permettant de télécharger un jeu exclusif à la Switch 1 pour très concrètement un tarif fixe d’une cinquantaine d’euros. Comme certains titres coûtent jusqu’à 60 € sur l’eShop, ce système peut faire économiser jusqu’à 20 €. Hélas, Nintendo vient d’annoncer la fin de ce dispositif, ce qui va décevoir de nombreux joueurs de la Switch.

Nintendo vient d'annoncer que ces avoirs sont incompatibles avec les jeux pour la Nintendo Switch 2 et que le programme s'arrête à compter du 30 janvier 2026 à 23h59. Ce n’est pas vraiment une surprise : la hausse des coûts liés à la Switch 2 force Nintendo à réduire les dépenses partout où cela est possible. Et l’arrêt de ce programme était donc dans l’air depuis quelques temps.

Les avoirs déjà achetés restent valables pendant un an après leur date d’achat. Pour ne pas léser ses clients, Nintendo affirme que de nouveaux titres continueront d’être ajoutés à la liste des jeux échangeables avec les Game Vouchers en 2026, jusqu’à la disparition totale de l’offre. Aucun jeu précis n’a été confirmé pour l’instant, mais des titres attendus comme Metroid Prime 4: Beyond ou Pokémon Legends: Z-A pourraient figurer dans les derniers ajouts.