200 Go pour moins de 20€ : l’offre mobile SFR qui fait trembler la concurrence !

SFR frappe fort avec un forfait 200 Go 5G à 19,99€ par mois, sans engagement. Une offre généreuse qui devient encore plus attractive pour les clients box à moins de 15 €.

Aujourd'hui, difficile de se passer d'Internet mobile. Entre le streaming, les réseaux sociaux, le télétravail et les appels vidéo, nos besoins en data explosent littéralement. Le problème ? Les forfaits avec une grosse enveloppe de données coûtent souvent un bras. On se retrouve vite à choisir entre rogner sur ses gigas ou exploser son budget téléphonie. Pas idéal quand on sait qu'internet est devenu aussi essentiel que l'électricité dans notre quotidien.

Bonne nouvelle : SFR casse les codes avec son forfait 200 Go 5G à 19,99€ par mois, sans engagement. Et si vous êtes déjà client box chez l'opérateur, le tarif descend carrément à 14,99€ mensuels. Pour moins de 20 euros, vous avez de quoi voir venir large. Ce forfait, c'est la liberté de scroller, streamer et partager sans regarder le compteur.

Concrètement, voici ce que vous obtenez avec le forfait SFR 200Go 5G :

Appels et SMS illimités en France et vers les DOM

200 Go de data en 5G en France métropolitaine

100 Go utilisables en Europe et dans les DOM

SFR TV pour regarder vos programmes préférés partout

Les Plus Smartphone de SFR

Profiter du forfait 200Go 5G SFR à moins de 20€/mois

La gamme mobile SFR : la 5G pour tous

SFR a fait le choix de démocratiser la 5G sur l'ensemble de sa gamme. Que vous optiez pour le petit forfait 2h à 5,99€ ou pour l'offre illimitée à 39,99€, tous les forfaits sont compatibles 5G. Ça veut dire une navigation ultra-rapide, des téléchargements en un clin d'œil et du streaming sans coupure, quel que soit votre budget.

L'opérateur va même plus loin avec l'arrivée progressive de la 5G+, disponible sur ses forfaits premium comme le 250 Go à 26,99€ ou l'offre illimitée. Cette version boostée de la 5G promet des débits encore plus impressionnants et une latence réduite au minimum. C’est parfait pour les gamers, les fans de réalité augmentée ou simplement ceux qui veulent profiter du meilleur réseau mobile du moment. La technologie avance et SFR suit le rythme.

Black Friday : le forfait 100Go SFR à prix cassé (15,99€/mois)

Vous n’avez pas besoin de 200 Go ? SFR a aussi pensé à vous avec son forfait 100 Go 5G à 15,99€ par mois, sans engagement. Et là encore, si vous êtes client box, le prix dégringole à 8,99€ mensuels. C'est moins de 9 euros pour un forfait qui couvre largement les besoins de la majorité des utilisateurs.

Vous avez les appels et SMS illimités en France et vers les DOM, 100 Go en Europe et dans les DOM, plus tous les avantages SFR : la TV, les Plus Smartphone, et le partage de data avec SFR Multi. Pour ceux qui veulent un forfait généreux sans exploser leur budget, c'est clairement le bon plan. Et avec la 5G incluse, vous profitez de la même qualité de réseau que sur les offres premium. Simple, efficace, et surtout : sans mauvaise surprise.

Découvrir le forfait 100Go à 15,99€/mois pour le Black Friday

Les petits plus qui font toute la différence

Chez SFR, souscrire un forfait ne se limite pas à avoir des gigas et des minutes. L'opérateur a pensé à tout pour vous simplifier la vie. Déjà, côté smartphone, vous profitez de tarifs préférentiels : jusqu'à 80€ de réduction sur votre nouveau téléphone si vous l'achetez avec votre forfait. En prime, un bonus reprise est possible pour votre ancien appareil. Pas mal pour renouveler son équipement sans vider son compte en banque.

Côté financement, SFR propose des solutions de paiement sans frais ultra flexibles. Vous pouvez régler votre smartphone en 4 fois dès 50€ d'achat ou étaler jusqu'à 24 mensualités selon le montant. Tout ça sans frais, c'est appréciable. Et si vous êtes du genre à prendre un engagement de 24 mois, vous déverrouillez des prix encore plus avantageux sur de nombreux modèles.

Cerise sur le gâteau : l'aide à la configuration gratuite pendant 30 jours après votre achat. Les experts SFR en magasin s'occupent de tout, de l’activation au transfert de contacts, en passant par l’installation des applis ou encore la configuration de votre boîte mail. Vous repartez avec un téléphone prêt à l'emploi. Et en cas de pépin (panne, casse, vol), SFR vous prête gratuitement un mobile de remplacement.

Voir tous les plus Smartphones SFR

L'option SFR Multi pour économiser encore plus

Vous avez une box SFR ? Alors là, c'est le jackpot. Avec SFR Multi, vous cumulez les économies dès votre deuxième abonnement. Pour ce forfait 200 Go, vous passez de 19,99€ à 14,99€ par mois.

Et plus vous ajoutez de lignes, plus vous économisez : jusqu'à 32€ par mois pour quatre forfaits mobiles. Sans compter le partage de data : jusqu'à 100 Go supplémentaires à répartir entre vos lignes. C’est idéal pour les familles.

Profiter de SFR Multi

En bref, 200 Go pour moins de 20€, c'est clairement une offre qui tient la route en 2025. Entre la générosité du forfait, les avantages smartphones et les économies possibles avec SFR Multi, difficile de faire mieux ailleurs. Si vous cherchez un forfait sans prise de tête avec une vraie liberté d'utilisation, cette offre SFR mérite sérieusement le détour.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par SFR.