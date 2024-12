Vous avez l'intention de vous offrir un smartphone Xiaomi pas trop cher pour Noël ? Optez pour la version 8/256 Go du Redmi 14C qui passe sous la barre des 145 euros grâce à la saisie d'un code promotionnel.

Jusqu'au mardi 24 décembre 2024, le site Rakuten vous permet de profiter de 15 euros de remise pour tout achat supérieur à 159 euros depuis la boutique officielle Boulanger. Parmi les produits éligibles à l'opération, on peut trouver un smartphone de la marque Xiaomi. En effet, le Redmi 14C incluant 8 Go de RAM passe de 159,99 euros à 144,99 euros par l'intermédiaire du coupon BOULANGER15. À titre d'information, l'offre promotionnelle concerne le coloris noir du téléphone et l'article bénéficie de la livraison gratuite à domicile, en point relais ou en magasin Boulanger.

Commercialisé depuis le mois de septembre 2024, le Redmi 14C embarque un écran de 6,88 pouces avec une définition de 720 x 1640 pixels, un taux de rafraichissement de 120 Hz et une densité de 160 ppp. Le smartphone Xiaomi lié au bon plan Rakuten possède aussi un processeur Helio G81-Ultra Octo-Core cadencé à 2.0 GHz, un espace de stockage de 256 Go extensible jusqu'à 1 To, une batterie de 5160 mAh avec la charge à 18 W et le système d'exploitation Android 14 associé à une surcouche HyperOS.

Du côté de l'APN, celui-ci est constitué d'un capteur principal de 50 MP et d'une caméra frontale de 13 MP. Enfin, la connectivité du téléphone se compose du Bluetooth 5.3, du NFC, du GPS, du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz/5 GHz), d'un port USB-C, d'une prise jack 3.5mm et d'un capteur d'empreinte digitale sur le côté. Besoin de plus d'informations ? Découvrez notre article dédié au test du Xiaomi Redmi 14C.