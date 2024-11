Le Redmi Note 13 5G 256 Go est à moins de 185€ pendant le Black Friday, vite !

La journée tant attendue du Black Friday se poursuit avec une nouvelle très belle offre sur un smartphone 5G qui offre l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché : le Redmi Note 13 5G. Si vous avez besoin de changer de smartphone mais que vous avez un budget limité : foncez !

Que ce soit pour changer son ancien smartphone ou pour faire un très chouette cadeau de Noël, cette promotion sur le Redmi Note 13 5G 256 Go tombe à pic. Vous trouverez cette offre sur le site de Rakuten et le téléphone est vendu et expédié par Boulanger.

Le Redmi Note 13 est sorti en début d’année 2024 avec un prix de vente conseillé de 301,90 euros. C’était déjà un excellent tarif pour ce modèle qui offre des caractéristiques très intéressantes. À l’occasion du Black Friday, vous bénéficiez de deux baisses de prix conséquentes sur ce smartphone. Dans un premier temps, le prix du Redmi Note 13 5G a été descendu à 199,99 euros par Boulanger. Et en plus, Rakuten propose le code promo BLACK15 pour faire baisser le prix de 15 euros supplémentaires. Le smartphone chute donc à 184,99 euros seulement. Une aubaine !

Quelles sont les caractéristiques du Redmi Note 13 5G 256 Go ?

La première chose qu’on regarde sur un téléphone, c’est son écran. Ici, on profite d’une très belle dalle AMOLED de 6,67 pouces avec une définition Full HD+ (1080 x 2400 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, le processeur MediaTek Dimensity 6080 ne déçoit pas. Il est épaulé par 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go extensible à 1 To avec une carte MicroSD.

En ce qui concerne l’autonomie du Redmi Note 13 5G, sa batterie de 5000 mAh permet d’obtenir jusqu’à 20 heures en lecture vidéo et vous avez en plus la recharge rapide de 33 W. Pour la partie photo, on est agréablement surpris par son module triple capteurs avec l’impressionnant grand-angle de 108 MP accompagné d’un ultra grand-angle de 8 MP et d’un objectif macro de 2 MP. À l’avant, on trouve une caméra selfie de 16 MP. Et pour terminer sur une dernière bonne note, ce modèle est certifié IP54. Il est donc résistant à la poussière et à la pluie.