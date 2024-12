Vous êtes à la recherche d'un smartphone Xiaomi pas trop cher et accessible en termes de prix ? Optez pour le Redmi Note 12 qui passe à 159 euros chez Rakuten, depuis le vendeur Darty.

Après la tablette Pad 6 à prix très réduit, c'est au tour d'un autre produit high-tech de la marque Xiaomi de faire l'objet d'une offre attractive en ce 4 décembre 2024. Jusqu'à ce soir, le smartphone Xiaomi Redmi Note 12 disponible dans un coloris vert menthe est à 159 euros au lieu de 249 euros sur le site Rakuten, via la boutique officielle Darty.

Pour information, le tarif appliqué est obtenu grâce à une remise immédiate de 20 % et au code DARTY40. Le coupon en question doit être saisi manuellement lors de l'étape de la commande. Aussi, la livraison du téléphone est gratuite si la livraison à domicile est choisie.

Lancé en France en mars 2023, le Redmi Note 12 est un smartphone doté d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 1080 x 2400 pixels, un taux de rafraichissement de 120 Hz et une luminosité de 450 nits. Le téléphone lié au bon plan Rakuten et compatible avec la 4G est également équipé d'un processeur Snapdragon 685, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 33 watts et du système d'exploitation mobile MIUI 14 basé sur Android 13.

Du côté de la photo/vidéo, on retrouve un triple capteur arrière de 50 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 13 MP. Quant à la connectivité, la technologie sans fil Bluetooth 5.0, le NFC, le protocole Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, le GPS et le capteur d'empreintes digitales latéral sont notamment de la partie.