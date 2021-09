Xiaomi 11T, 11T Pro, et 11 Lite NE 5G : découvrez leur design avant l’annonce

Les Xiaomi 11T, 11T Pro et 11 Lite NE 5G continuent de se dévoiler. Quelques jours avant la présentation officielle du 15 septembre, un leaker a mis en ligne une série d'images montrant dans les détails le design de la gamme. La fuite confirme l'existence d'une troisième variante plus abordable.

En partenariat avec Ishan Agarwal, jeune informateur indien, PriceBaba vient de publier des rendus montrant le design des Xiaomi 11T et 11T Pro. La gamme de smartphones ne révolutionne pas le genre. Sur la face avant, on trouve un écran troué cerclé de fines bordures. La bordure inférieure, le fameux menton, est légèrement plus épaisse. D'après PriceBaba, le lecteur d'empreintes digitales n'est pas sous l'écran mais intégré au bouton d'alimentation.

Au dos, Xiaomi dispose tous les capteurs dans un épais bloc photo rectangulaire. On distingue clairement un total de trois capteurs photo et l'incontournable flash LED. L'édition Pro et l'édition standard sont sensiblement les mêmes. La marque proposera trois coloris différents : gris météorite, bleu céleste et blanc clair de lune.

Un 3ème Xiaomi 11 est au programme

Dans la foulée, Ishan Agarwal confirme l'arrivée d'une troisième édition, le Xiaomi 11 Lite NE (New Edition) 5G. Il s'agit tout simplement d'une version légèrement revue du Xiaomi Mi 11 Lite 5G. On devrait y trouver un SoC Snapdragon 778, un écran AMOLED FHD+ de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une batterie 4 250 mAh, la recharge rapide 33 W et un triple capteur photo de 64 mégapixels. Visuellement, il est très proche de la version originale, le Mi 11 Lite. On y retrouve le bloc photo arrondi avec les objectifs disposés de la même manière.

Enfin, l'informateur confirme le lancement de la tablette Xiaomi Pad 5 en Europe. Le leaker dévoile d'ailleurs le prix de l'ardoise dans nos contrées. Sur le marché européen, la Pad 5 sera vendue au prix de 399 euros. Une seule édition avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne sera proposée en Europe. La version Pro reste réservée à la Chine. Pour rappel, la présentation des Xiaomi 11T, 11T Pro et du 11 Lite NE aura lieu le mercredi 15 septembre 2021. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.