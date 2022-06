Orange brade son forfait mobile de 80 Go à un prix incroyable

Orange vient de lancer son offre de l'été : un forfait sans engagement de 80 Go à moins de 10 €. L'opérateur propose ici près de 70% de remise sur ce forfait qui est facturé habituellement 29,99 € par mois hors promo. L'offre est accessible via un code promotionnel. On vous dit comment en profiter sans plus tarder.

Une enveloppe data confortable à prix cassé sur le meilleur réseau mobile de France. Ça vous tente ? Orange célèbre l'été avec une offre alléchante sur son forfait mobile de 80 Go. Il est accessible en ce moment à seulement 9,99 € par mois au lieu de 14,99 € la première année, puis 29,99 € par mois. Orange va plus loin que lors de sa précédente campagne similaire.

Il y a quelques semaines, l'opérateur proposait en effet un forfait de 70 Go à 9,99 €. L'offre actuelle inclut donc 10 Go de data supplémentaires pour le même tarif. Sachez par ailleurs que ce forfait est sans engagement et vous laisse la liberté d'aller voir ailleurs si vous trouvez mieux, sans avoir à payer des frais de résiliation.

Ce que contient ce forfait mobile Orange (code promo ETE22)

En plus des 80 Go de data en 4G, Orange propose les appels illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre. Le client bénéficie également des classiques SMS/MMS illimités. La particularité de ce forfait, c'est qu'il vous permet de disposer de l'intégralité des 80 Go lorsque vous êtes en déplacement hors du territoire Français. Et ce, sans surcoût (débit réduit au delà).

L'enveloppe data est donc valable en Zone Europe, Suisse/Andorre, mais aussi dans les DOM. Venons-en maintenant à comment profiter de ce forfait Orange. Vous bénéficiez du prix réduit uniquement avec le code promo ETE22 via le web. Cliquez le lien ci-dessous pour retrouver l'offre et n'oubliez surtout pas de renseigner le code promo à l'emplacement prévu à cet effet avant de valider la souscription.

Le code promo est valable jusqu'au 30 juin 2022. Prévoyez 10 € pour la carte SIM que vous recevrez par courrier postal. Sachez pour finir qu'Orange propose un autre forfait à prix promo avec 140 Go de data, cette fois-ci en 5G.