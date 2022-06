Forfait mobile sur le réseau Bouygues Telecom : profitez de ces 3 offres choc

Juste avant le début des soldes d'été 2022, trois opérateurs français de réseau mobile virtuel (MVNO) proposent des offres choc concernant des forfaits mobiles supérieurs ou égaux à 100 Go et basés sur le réseau Bouygues Telecom.

Pour concurrencer Orange, SFR, Bouygues Telecom ou encore Free Mobile, des opérateurs de réseau mobile virtuel (plus connus sous le nom de MVNO) proposent des offres mobiles plus ou moins alléchantes afin d'attirer de nouveaux clients. C'est notamment le cas d'Auchan Telecom, de NRJ Mobile et de Cdiscount Mobile.

Jusqu'au mardi 21 juin prochain, soit la veille du coup d'envoi des soldes d'été 2022, les trois opérateurs MVNO cités qui sont basés sur le réseau Bouygues Telecom donnent la possibilité de souscrire à des forfaits mobiles à des prix attractifs.

Commençons notre sélection de forfaits mobiles sur le réseau 4G de Bouygues Telecom avec l'offre mobile d'Auchan Telecom où il est possible de profiter de son forfait mobile 90 Go pour 7,99 euros par mois (sans engagement, ni condition de durée). Le forfait en question inclut les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. Il permet également aux clients de profiter des appels, SMS et MMS illimités et d'une enveloppe web dédiée de 14 Go au sein de l’Union Européenne et dans les DOM.

Avec 10 Go de data supplémentaire et pour le même prix que l'offre Auchan Telecom, NRJ Mobile permet de bénéficier de son forfait mobile 100 Go au tarif mensuel de 7,99 euros. L'offre étant sans engagement et sans condition de durée, il sera possible de résilier le forfait à tout moment et comme bon vous semble. Hormis les 100 Go de data, on retrouve aussi une enveloppe de 19 Go dans l'UE et les DOM, ainsi que des appels illimités et des SMS/MMS illimités en France

Enfin, terminons notre sélection de forfaits mobiles sur le réseau Bouygues Telecom avec le forfait Cdiscount Mobile à 8,99 euros par mois. Pour cette offre sans engagement, l'opérateur du célèbre site e-commerce français contient 120 Go de data, ainsi que des appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. On retrouve également les appels, les SMS et les MMS illimités pour l’Union Européenne et dans les DOM (comme en France Métropolitaine) et une enveloppe web de 13 Go de data. Les destinations incluses concernent les 27 pays de l’Union Européenne (+ l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer.

