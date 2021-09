Le prix de revente de la PS5 chute de 30% au grand dam des scalpers, Xiaomi vient de dévoiler officiellement ses nouveaux 11T et 11T Pro, Michelin a profité du salon IAA de Munich pour présenter ses pneus sans air Uptis, c’est le récap’ du jour.

La PS5 se revend toujours, mais 30% moins cher

Qu’il s’agisse de la PS5 standard ou de la Digital Edition, les deux consoles se vendent de moins en moins cher sur les sites de revente depuis quelques mois. Sur StockX par exemple, le prix de revente est actuellement 30 % moins élevé qu’à son niveau le plus haut et la PS5 est accessible aux alentours de 715 dollars alors qu’elle dépassait les 1000 dollars l’année passée. Selon un revendeur sur Ebay, le constat est le même, le volume de commandes ne diminue pas, mais les scalpers font moins de profits. Même si les prix sont encore largement au-dessus de ceux conseillés par Sony, c’est une bonne nouvelle pour les utilisateurs et c’est sûrement le signe que les choses s’améliorent petit à petit.

Lire : PS5 – le prix de revente baisse de 30%, les scalpers déchantent

Les Xiaomi 11T et 11T Pro sont officiels

Xiaomi vient de dévoiler officiellement ses nouveaux Xiaomi 11T et 11T Pro, qui proposent une fiche technique très convaincante et inspirée de la série Mi11. La nouvelle génération s’améliore avec son écran OLED FHD+ (2400 x 1080 pixels) 120 Hz de 6,67 pouces. Le Xiaomi 11T est propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 1200 et le Pro sera doté d’un Snapdragon 888. Les deux smartphones sont alimentés par une batterie de 5000 mAh et sont compatibles avec les réseaux 5G, le WiFi 6 (ax) ainsi que la norme Bluetooth 5.2. Grande première en France, le modèle Pro sera compatible avec la recharge rapide filaire 120W permettant de recharger le smartphone en 17 minutes seulement. Rendez-vous sur notre actu pour connaître en détail la fiche technique et les tarifs des deux nouveaux flagships de la marque chinoise.

Lire : Xiaomi 11T et 11T Pro officiels – écran OLED 120 Hz, charge ultra rapide 67/120 W, à partir de 499 €

Michelin lance Uptis, des pneus sans air révolutionnaires

Michelin a profité du salon IAA Mobility à Munich ce 12 septembre pour annoncer son partenariat avec General Motors dans la conception et commercialisation d’une nouvelle génération de pneus sans air à destination des véhicules de tourisme dès 2024. Ces pneus Uptis, révélés il y a deux ans par la marque, supprimeraient tout risque de crevaison ou d'éclatement et permettraient de réduire drastiquement le nombre de pneus inutilisables et polluants qui envahissent les décharges. Uptis s'inscrit dans la nouvelle stratégie de mobilité durable de la marque : Vision, qui ambitionne de réduire sa consommation de caoutchouc naturel et de composants d'origine fossile. Les utilisateurs ont d'ores et déjà pu essayer les pneus Uptis montés sur une Mini électrique lors du salon de l'automobile de Munich et semblaient convaincus selon Cyrille Roget, directeur de la communication technique et scientifique du groupe Michelin.

Lire : Michelin lance Uptis, des pneus sans air pour les véhicules de tourisme