SpaceX : décollage réussi pour son premier vol touristique avec 4 passagers

SpaceX a lancé quatre touristes dans l'espace, donnant le coup d'envoi de la toute première mission en orbite avec équipage sans astronautes professionnels à bord. SpaceX entend bien démocratiser le tourisme spatial.

Une fusée Falcon 9 réutilisable transportant Jared Isaacman, un entrepreneur en technologie de 38 ans, Sian Proctor, une géoscientifique de 51 ans, Chris Sembroski, un ingénieur en données aérospatiales de 42 ans, et Hayley Arceneaux, une assistante médicale de 29 ans, a décollé cette nuit de Cap Canaveral, en Floride.

Baptisée Inspiration4, la mission marque la dernière incursion privée de SpaceX dans l'espace, à l'heure où des entreprises comme SpaceX d'Elon Musk s'efforcent de normaliser les voyages dans l'espace pour les touristes payants, et pas seulement pour les astronautes du gouvernement. D’autres entreprises ont déjà envoyé des humains dans l’espace, notamment Virgin Galactic. Cependant, la mission de SpaceX bien plus ambitieuse.

Comment va se dérouler la mission Inspiration4 ?

Après avoir atteint la vitesse orbitale, plus d’environ 28 000 km/h, la capsule transportant les quatre passagers s'est détachée de la fusée et a commencé à manœuvrer vers son orbite prévue. Les deux hommes et les deux femmes s'élèveront à 160 kilomètres au-dessus de la station spatiale, pour atteindre une altitude de 575 kilomètres, juste au-dessus de la position actuelle du télescope spatial Hubble. Il s’agit de la mission humaine la plus éloignée de la Terre depuis la fin du programme lunaire Apollo de la NASA en 1972, selon SpaceX.

L'équipage va maintenant passer trois jours en orbite autour de la Terre à bord de la capsule Dragon avant de rentrer dans l'atmosphère et de s'échouer dans l'océan Atlantique. Au cours des trois prochains jours, les passagers flotteront autour de la capsule qui tournera autour de la planète une fois toutes les 90 minutes. Les passagers pourront donc profiter de vues panoramiques de la Terre.

Le prochain voyage privé de SpaceX, au début de l'année prochaine, verra un astronaute retraité de la NASA escorter trois riches hommes d'affaires vers la station spatiale internationale pour une visite d'une semaine. Les Russes vont, eux, lancer une actrice, un réalisateur et un magnat japonais vers la station spatiale dans les prochains mois. D’ici les années qui viennent, des hommes devraient pouvoir retourner sur la Lune, puisqu’Elon Musk se dit confiant pour y envoyer une mission avant 2024.