Michelin lance Uptis, des pneus sans air pour les véhicules de tourisme

Michelin a profité du salon IAA Mobility de Munich pour faire une annonce de taille : les pneus sans air Uptis vont débarquer dès 2024 sur les véhicules de tourisme. Ces pneus révolutionnaires par nature increvables s'inscrivent dans la stratégie de mobilité durable de la marque.

Comme vous le savez, les principaux acteurs de l'industrie automobile se sont donné rendez-vous à Munich du 7 au 12 septembre 2021 pour l'IAA Mobility 2021. Durant ces cinq jours, les annonces fortes se sont multipliées, à l'image de Renault qui a dévoilé la Mégane e-TECH, Smart avec son Concept #1, ou encore BMW avec les prometteurs Vision AMBY, un vélo et une moto électrique.

En outre, les fabricants de pneus ont également occupé la scène médiatique. Ce fut le cas de Continental qui a présenté son dernier concept de pneu écologique fabriqué avec des pissenlits et des bouteilles d'eau recyclées. De son côté, Michelin a également fait sensation. En effet, la marque française basée à Clermont-Ferrand a annoncé un partenariat avec General Motors pour concevoir et commercialiser une nouvelle génération de pneus sans air à destination des véhicules de tourisme dès 2024. Il s'agit ni plus ni moins des pneus Uptis, révélés il y a deux ans par la marque.



Michelin lance Uptis, des pneus sans air révolutionnaires

Difficile de ne pas qualifier le concept de révolutionnaire. Sans nécessité d'air, ces pneus suppriment tout risque de crevaison ou d'éclatement. Finis également les angoisses et les problèmes liés à la sur/sous-pression des pneus. Et par extension, les coûts de maintenance de votre véhicule seraient fortement réduits.

Comme l'explique Michelin, l'Uptis est monté sur une roue en aluminium dotée d'une structure porteuse souple en composite caoutchouc synthétique et verre-résine à haute résistance. Et sur cette structure est apposée la bande de roulement fabriquée en caoutchouc naturel. D'après Michelin, cette méthode de fabrication rend l'Uptis trois plus résistant et plus endurant qu'un pneu ordinaire.

À ces performances, il faut également évoquer une empreinte bien plus respectueuse de l'environnement. D'après Michelin, pas de moins de 200 millions de pneus finissent prématurément à la décharge après une crevaison ou une usure anticipée liée à une mauvaise pression de l'air. Uptis permettrait de réduire drastiquement le nombre de pneus inutilisables et polluants qui envahissent nos décharges.

Uptis, une première étape dans la stratégie verte de Michelin

Comme dit plus haut, Uptis s'inscrit dans la nouvelle stratégie de mobilité durable de la marque : Vision. Avec ce projet, Michelin ambitionne de réduire sa consommation de caoutchouc naturel et de composants d'origine fossile, avec un objectif clair : “utiliser des matériaux 100% durables pour nos pneus d'ici 2050″.

Les utilisateurs ont d'ores et déjà pu essayer les pneus Uptis montés sur une Mini électrique lors du salon de l'automobile de Munich. “Notre plus grande satisfaction est venue à la fin de la démonstration lorsque nos passagers, certes un peu méfiants au début, ont déclaré ne ressentir aucune différence par rapport aux pneus conventionnels”, a assuré Cyrille Roget, directeur de la communication technique et scientifique du groupe Michelin.

Source : TrustMyScience