Realme X3 Series : Google révèle l’existence d’un modèle équipé du Snapdragon 855+

La console de gestion de Google Play révèle un futur smartphone à venir chez Realme. Il s’agirait d’un modèle destiné à la série X3 dans laquelle se trouve déjà le Realme X3 SuperZoom. Ce smartphone serait équipé d’un Snapdragon 855+ et d’un petit écran. S’agit-il d’un futur concurrent pour l’iPhone SE (2020) ?

Realme profite d’une très belle montée en puissance, que ce soit en Inde, en Chine ou en Europe. Les produits de la marque sont qualitatifs et agressifs, à l’image des gammes Honor et Redmi chez les concurrents. Nous l’avons évoqué précédemment lors de notre test complet du Realme X50 Pro, mais également lors de la présentation du Realme X50 Pro Player et celle du Realme X3 SuperZoom, par exemple. Sans oublier les produits multimédias de son écosystème, à l’image de ses SmartTV sous Android TV et les écouteurs sans fil Buds Air Neo.

Avec un tel panel de produits, la marque devrait profiter d’une belle dynamique. Et cela n’est visiblement pas fini. En effet, Realme aurait prévu de présenter un nouveau smartphone très prochainement. Il s’agirait de la version « classique » du Realme X3, laquelle n’a toujours pas été dévoilée. Son existence a été révélée cette semaine par Google. Et plus précisément par la console de gestion de Google Play.

Un Snapdragon 855+ avec 8 Go de RAM à bord

Le smartphone y est référencé sous le nom Realme X3 et y est associé à plusieurs numéros de série. Ce qui indique un lancement international. L’arrivée du mobile dans cette base de données offre un aperçu de sa fiche technique, dont l’élément le plus intéressant : le chipset. Il s’agit d’un Snapdragon 855+, la version améliorée de l’octo-core haut de gamme de Qualcomm de 2019. Un choix certainement porté sur l’économie, afin de proposer de belles performances à moindre coût. Reste à savoir s’il sera accompagné ou non d’un modem 5G. Car, contrairement au Snapdragon 865, il n’est pas nativement compatible 5G.

Le Realme X3 devrait également être équipé de 8 Go de RAM et d’un écran Full HD+. La fiche de la console Google Play nous apprend que la résolution de cet écran est de 480 pixels par pouce. Ce qui est très élevé pour une dalle Full HD+. Cela veut dire que l’écran sera relativement petit (autour des 5,5 pouces). Une information étonnante qui, si elle se concrétise, pourrait positionner le Realme X3 face à l’iPhone SE (2020). La définition nous apprend aussi que le ratio d’écran sera 20/9e. Enfin, Android 10 devrait être aux commandes. Reste donc à attendre la sortie de ce mobile bien mystérieux.

Source : Mysmartprice