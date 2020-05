Realme dévoile deux SmartTV de 32 et 43 pouces à des prix ultra accessibles

Realme vient de dévoiler deux nouvelles SmartTV de 32 et 43 pouces. Elles fonctionneront toutes les deux sous Android TV et profiteront de tous les services Google ainsi que de toutes les applications incontournables. Pour l’instant réservées au marché indien, ces SmartTV seront vendues à des prix ultra accessibles, sous la barre des 270 €.

Nombreux sont les constructeurs de smartphones à s’être essayés à la fabrication de TV connectées. On pense par exemple à la Honor Smart TV, ou encore Huawei avec son projet de TV 8K compatible 5G. En ce mercredi 27 mai, Realme annonce se lancer dans l’aventure à son tour. Lors d’une conférence en ligne tenue ce lundi 25 mai, la filiale de BBK Electronics (maison mère de OnePlus, Oppo, Vivo et Realme) a présenté plusieurs produits phares.

La marque a par exemple dévoilé la Realme Watch, une toute nouvelle montre connectée, ainsi que le Realme X50 Pro Player, un smartphone doté d’un Snapdragon 865, d’une charge rapide 65W et d’un quadruple capteur photo 48 MP à moins de 350 €. Et en parallèle de ces appareils inédits, l’entreprise a levé le voile sur deux nouvelles SmartTV.

Ces Realme TV de respectivement 32 et 43 pouces fonctionnent toutes les deux sous Android TV. De fait, elles profitent de tous les services Google et de toutes les applications populaires du moment. Comme en atteste la télécommande de ces TV, les utilisateurs pourront accéder facilement à Netflix, Amazon Prime Video ou encore le Google Assistant. Au total, un catalogue de 5000 applications parmi Disney+ sera à disposition.

À lire également : Realme X3 Super Zoom – découvrez de quoi est capable le zoom hybride x60

Des dalles HD et Full HD au programme

Côté image, la plus modeste opte pour une définition en 720p tandis que la seconde offre un affichage en Full HD compatible HDR 10. La partie audio est assurée par 4 haut-parleurs Dolby Audio de 24W. Ces TV seront alimentées par un processeur Mediatek quad-core accompagné de 1 Go de RAM. En outre, les utilisateurs pourront s’appuyer sur 8 Go de mémoire interne ainsi que sur plusieurs connectiques parmi 3 ports HDMI, 2 ports USB, un port LAN, et une prise en charge du Wi-Fi 2,4 GHz et du Bluetooth 5.0.

Ces deux Realme TV seront proposées à un prix particulièrement attractif :

12 999 roupies indiennes pour la 32 pouces ( soit 156 € hors taxes )

) 21 999 roupies indiennes pour la 43 pouces (soit 264 € hors taxes)

Pour l’heure, Realme n’a pas communiqué de date de sortie potentielle concernant la France et le reste de l’Europe. Ces deux SmartTV seront disponibles en Inde dès le 2 juin 2020.

À lire également : Realme X50 Pro 5G officiel – S865, 12 Go RAM, 5G… une fiche technique énorme à moins de 750 €

Source : Realme