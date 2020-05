Realme X3 Super Zoom : découvrez de quoi est capable le zoom hybride x60

Le Realme X3 Super Zoom embarquera un zoom hybride x60. Avant sa présentation fixée le 26 mai, Realme a tenu à démontrer les capacités de ce capteur via la publication de trois photos prises avec le smartphone.

Realme vient rappeler à notre bon souvenir l’existence du Realme X3 Super Zoom, l’un de ses prochains smartphones haut de gamme. L’appareil devrait embarquer un processeur Snapdragon 855+, accompagné de 12 Go de RAM. Il serait en outre équipé d’une batterie de 4200 mAh, compatible avec la recharge rapide 30W. C’est pour l’instant toutes les informations dont nous disposons sur cet appareil encore mystérieux qui sera présenté le 26 mai 2020.

Néanmoins, une chose est certaine. Le X3 Super Zoom promet comme son nom l’indique de belles performances côté photo. Pour le prouver, le constructeur chinois vient de publier trois clichés où l’on peut voir le zoom hybride x60 en action. Ces trois photographies montrent les différents niveaux de grossissement de 1x à x60 en passant par x5, pallier où le zoom purement optique s’arrête probablement.

Le successeur du Realme X2 Pro

Le zoom x5 impressionne justement par sa capacité à conserver les détails de l’image sans trop baver. Sans surprise, la prise de vue en x60 se veut bien plus floue, sans toutefois demeurer totalement illisible. Plutôt impressionnant quand on voit à quelle distance a été prise la photo au départ. Pour rappel, ce Realme X3 Super Zoom vient remplacer le fleuron 2019 de la marque, à savoir le Realme X2 Pro avec son écran 90 Hz, sa charge rapide 50W et son quadruple capteur 64 MP.

Le moi de mai 2020 s’annonce charnière pour Realme. En effet, le constructeur compte lancer pas moins de 8 produits le 25 mai prochain. Les Realme X3 et X3 Super Zoom seront les stars du show, mais l’entreprise va également mettre en avant sa première TV connectée, la Realme TV. Elle profiterait d’une diagonale de 43 pouces et fonctionnerait sous Android TV.

