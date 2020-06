Reno 4 et Reno 4 Pro : découvrez leur sublime design et quelques infos sur leur fiche technique

Oppo dévoilera dans trois jours le Reno 4 et le Reno 4 Pro, deux smartphones qui remplaceront les Reno 3 et Reno 3. Une boutique en ligne chinoise a cependant éventé de nombreux secrets, notamment son design et une partie de sa fiche technique. Notamment la charge rapide, le Reno 4 Pro devant être compatible Super VOOC 2.0.

Oppo présentera dans quelques jours une nouvelle série de smartphones dans la gamme Reno. Il s’agira, selon les rumeurs les plus insistantes des Reno 4 et Reno 4 Pro. L’officialisation est programmée pour le 5 juin prochain, soit en toute fin de semaine. Ils remplaceront bien sûr les Reno 3 et Reno 3 Pro qu’Oppo a annoncés en décembre dernier. Les Find X2 Lite et Find X2 Neo que nous connaissons en France sont basés sur ces deux modèles.

À l’approche de leur arrivée sur le marché chinois, les fuites se multiplient. Et l’une d’entre elles émane du portail marchand JD.com. Ce dernier a en effet mis en ligne la fiche produit du Reno 4 Pro, dévoilant ainsi son design. En revanche, la fiche technique n’est pas renseignée (ou très peu). Le prix non plus : la valeur fictive 9999 yuans est présente. Mais non seulement cette valeur n’est pas crédible, mais elle concerne aussi bien la version 8+128 Go du Reno 4 Pro que la version 12+256 Go.

Physiquement, le Reno 4 Pro devrait être un grand smartphone avec un trou à l’avant pour le capteur selfie et quatre emplacements pour des capteurs à l’arrière. Ces capteurs sont rassemblés dans un bloc rectangulaire qui semble moins imposant que dans les P40 de Huawei ou les Galaxy S20 de Samsung. L’un des emplacements est plus petit. Il pourrait s’agir d’une caméra temps de vol, d’un autofocus laser ou d’un capteur 2 mégapixels pour le calcul des profondeurs.

Compatibles Super VOOC 2.0, comme le Find X2 Pro

Autre information en provenance de Chine, cette fois-ci du compte Weibo d’Oppo : le Reno 4 Pro sera compatible Super VOOC 2.0, comme le Find X2 Pro. Pour rappel, il s’agit d’une technologie de charge rapide dont la puissance est 65 watts. La batterie du flagship se charge ainsi en moins de trois quarts d’heure. Selon le teaser à propos du Reno 4 Pro, une charge complète durerait moins d’une demi-heure. Il n’est pas impossible que le Reno 4 soit également compatible.

De nombreuses fuites ont dévoilé précédemment d’autres éléments sur le duo de smartphones. En voici quelques-uns. Écran AMOLED Full HD+ de 6,43 et 6,55 pouces. Snapdragon 756G dans les deux modèles. 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour le Reno4. Même chose avec le Reno 4 Pro qui profite aussi d’une configuration plus musclée (évoquée précédemment). Capteur photo principal de 48 mégapixels. Zoom optique 2x pour le Pro. Capteur selfie 32 mégapixels (avec capteur 2 mégapixels dans le modèle classique pour le calcul des profondeurs). Lecteurs d’empreinte dans l’écran. Batterie de 4000 mAh. Haut-parleur stéréo dans le Pro. Reste à attendre la confirmation de ces éléments vendredi prochain.

Source : JD.com