Realme X50 Pro Player officiel : charge 65W, photo 48 MP et Snapdragon 865 à moins de 350 euros

À l’occasion d’une grande conférence en ligne, Realme a présenté plusieurs produits, dont le Realme X50 Pro Player, un smartphone moins prétentieux au niveau photo, mais plus agressif au niveau tarifaire. Il conserve tous les atouts de la version Pro classique : le Snapdragon 865, le chargeur ultra rapide et les 12 Go de RAM.

Realme organisait aujourd’hui une grande conférence en ligne pour présenter plusieurs produits. Nous avons d’ores et déjà évoqué la Realme Smart TV, un téléviseur sous Android TV vendu sous la barre des 160 euros, et la Realme Watch, une montre connectée proposée à moins de 50 euros. Nous avons également publié un article sur les Buds Air Neo, une paire d’écouteurs sans fil qui ressemblent beaucoup aux AirPods d’Apple. Nous finissons ce tour d’horizon avec le Realme X50 Pro Player.

Le Realme X50 Pro Player est le quatrième modèle de la gamme X50 de Realme, après le X50, le X50 Pro et le X50m. Ce sont les trois des modèles compatibles 5G. Et le X50 Pro Player ne déroge pas à cette règle. Il est lui aussi capable de se connecter aux nouveaux réseaux mobiles. Côté positionnement, le X50 Pro Player est une version légèrement allégée du X50 Pro que nous connaissons. Plus précisément, il est au Realme X50 Pro ce que le X50m est au X50. Les différences ces deux derniers sont similaires aux différences entre les modèles Pro. Et le positionnement tarifaire suit évidemment le même chemin.

Même écran, même chipset, mais pas le même stockage

Entrons un peu dans le détail. Le Realme X50 Pro Player reprend l’écran du modèle classique. Dalle Super AMOLED de 6,44 pouces. Définition Full HD+. Compatibilité HDR10+. Taux de rafraichissement de la dalle à 90 Hz. Lecteur optique d’empreinte digitale intégré. Trou pour une double webcam. À l’intérieur, plate-forme Snapdragon 865 de Qualcomm avec modem 5G intégré. De 6 à 12 Go de mémoire vive. Et 128 Go de stockage pour toutes les versions, sans possibilité d’augmenter le stockage. C’est la première différence entre les deux modèles.

La batterie du X50 Pro Player est identique à celle du X50 Pro. Capacité de 4200 mAh. Charge rapide filaire jusqu’à 65W comme pour le Find X2 Pro d’Oppo (ici le Super VOOC d’Oppo s’appelle SuperDart Flash Charge, mais personne n’est dupe). Pas de charge sans fil. Mais la charge rapide inversée est proposée. Notez que la batterie du X50 Pro Player bénéficie d’un système de refroidissement basé sur du graphite, placé entre le composant et la coque externe. Elle est censée dissiper plus efficacement la chaleur émise par la batterie.

Un équipement photo largement revu à la baisse

Autre différence entre le Pro et le Pro Player : l’équipement photo. Le capteur principal 64 mégapixels du premier est remplacé par un capteur 48 mégapixels, toujours avec objectif ouvrant à f/1.8 et autofocus à détection de phase. Le capteur 8 mégapixels avec objectif grand-angle est conservé, ainsi que le capteur 2 mégapixels pour le calcul des profondeurs. En revanche, le capteur 12 mégapixels et son téléobjectif du Pro sont supprimés. Ils sont remplacés par un capteur 2 mégapixels dédié à la macro. À l’avant, même constat : le duo 32+8 mégapixels est remplacé par un duo 16+2 mégapixels. Pour le multimédia, le X50 Pro Player reprend le double haut-parleur du Pro.

Android 10 est toujours présent (avec la nouvelle interface Realme UI pour remplacer ColorOS). Et le châssis conserve les mêmes dimensions et les mêmes matériaux. Passons au prix. Le Realme X50 Pro Player sera proposé à partir du 1er juin en Chine au prix de 2699 yuans (347 euros) en version 6+128 Go, 2999 yuans (385 euros) en version 8+128 Go et 3299 yuans (424 euros) en version 12+128 Go. À titre de comparaison, le Realme X50 Pro a été lancé en Chine à partir de 3599 yuans en version 8+128 Go. Soit 600 yuans de plus que la version Pro Player.