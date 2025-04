Vous ne devinerez jamais la capacité de batterie monstrueuse de ce smartphone Android

Le Honor Power a été officialisé, et il est équipé d'une batterie d'une capacité que l'on voit rarement sur un smartphone destiné au grand public. Ce champion de l'autonomie n'est pourtant pas du tout un smartphone haut de gamme.

Honor a lancé en Chine un nouveau modèle de smartphone. Baptisé Honor Power, il embarque une batterie d'une capacité de pas moins de 8 000 mAh, quand la quasi-totalité des mobiles du marché ne dépassent pas les 6 000 mAh. C'est même plus que l'iPad Air d'Apple, pourtant beaucoup plus grand.

La batterie utilise la technologie silicium-carbone et le constructeur a réussi à atteindre une densité énergique impressionnante de 821Wh/L pour en arriver à ce résultat. Car oui, contrairement à d'autres appareils équipés d'une grosse batterie, le Honor Power est très loin d'être une brique. Avec ses 7,98 mm d'épaisseur et son poids de 209 g, il est même plus fin et plus léger qu'un Galaxy S25 Ultra, par exemple.

Le Honor Power mise tout sur l'autonomie

Honor annonce jusqu'à 25 heures d'autonomie en lecture vidéo, 23 heures en navigation web et 14 heures en jeu. Malgré ses massifs 8 000 mAh, la batterie se charge entièrement en moins de 70 minutes en utilisant le chargeur filaire 66 W du fabricant, est-il précisé. Le port USB-C se contente du standard USB 2.0.

Pour le reste de la fiche technique, nous avons ici affaire à un smartphone de milieu de gamme. Il est propulsé par une puce Snapdragon 8 Gen 3, soutenue par 8/12 Go de RAM et 256/512 Go de stockage. L'affichage est confié à un écran OLED de 6,78 pouces avec une définition 2 700 x 1 224 pixels, une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et une profondeur des couleurs 10-bit. Honor promet aussi un écran très lumineux, pouvant atteindre un pic jusqu'à 4 000 nits.

La partie photo est par contre loin d'être impressionnante, avec un capteur principal de 50 MP, ouverture f/1.95 et OIS. Il est accompagné d'un ultra grand-angle de seulement 5 MP, qui ne devrait pas faire de merveilles. Le tout est complété par une caméra selfie de 16 MP.

Pour l'instant, le Honor Power n'est annoncé que pour la Chine. Son prix démarre à 1 999 yuans (240 euros) et peut monter jusqu'à 2 499 yuans (299 euros) pour la configuration la mieux équipée en mémoire.