Realme GT2 Pro : un smartphone haut de gamme à seulement 420 € pour les French Days

Le GT2 Pro est le smartphone premium de Realme avec des caractéristiques proches des flagships des plus grandes marques. À l’occasion des French Days, on peut trouver ce modèle à -44% sur Rue du commerce pour seulement 420 euros. C’est le moment de craquer !

Jusqu’au 9 mai 2023, les French Days nous permettent de profiter de promotions exceptionnelles sur les produits hi-tech. Les offres sur les smartphones sont nombreuses chez les différents revendeurs mais encore faut-il réussir à trouver les meilleures promotions du moment. Le Realme GT2 Pro fait partie des offres particulièrement intéressantes que nous avons dénichées.

Normalement en vente à 749 euros, son prix chute à 420 euros, soit une promotion de 44%. Si ce modèle est sorti en 2022, il n’en garde pas moins des caractéristiques haut de gamme.

Le Realme GT2 Pro est un modèle 5G qui intègre la puce Snapdragon 8 Gen 1, cadencée jusqu’à 3 GHz et le GPU Adreno 730. Ils sont accompagnés sur cette version de 8 de RAM et de 128 Go de stockage. A ce prix, vous n’avez pas qu’un Snapdragon. L’écran est une dalle Samsung AMOLED LTPO de 6,7 pouces en Quad HD avec une fréquence d’affichage variable entre 1 Hz et 120 Hz. Il bénéficie d’un verre de protection Gorilla Victus de Corning.

Côté photo, le GT 2 Pro a trois capteurs : l’IMX766 50 MP de Sony en capteur principal, un capteur ultra grand-angle 50 MP et un objectif « microscope » 3 MP. En façade, on trouve un objectif 32 MP toujours de chez Sony.

Pour tout savoir sur ce smartphone, n’hésitez pas à lire le test du Realme GT2 Pro.

